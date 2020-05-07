Trabzon Valisi Ustaoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Trabzon Valisi Ustaoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Ustaoğlu, Kaşüstü Kavşağı, Trabzon Havalimanı pist yenileme çalışmaları, Çatak aç-kapa ve Bahçecik Tüneli, Karşıyaka viyadüğündeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Ustaoğlu, Arsin ilçesinde yapımına başlanan Yatırım Adası Sondaj Sahasında incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile ilgililer de hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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