Trabzonspor, Antalyaspor ile Berabere Kaldı

31.01.2026 10:19
Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı.

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılarak deplasmanda puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de ikinci yarıya 2 galibiyetle başlayan bordo-mavililer, deplasmanda 1 puana razı oldu. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligdeki puanını 42'ye çıkarsa da zirve yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, topa sahip olma ve pas istatistiklerinde sezonun en yüksek deplasman verilerine ulaştı. Ancak üretkenlik konusunda yaşanan sıkıntı, galibiyetin önünde engel oldu.

TOPA SAHİP OLDU AMA ÜRETEMEDİ

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor karşısında bu sezon deplasmanda en yüksek topa sahip olma oranını (%69) yakaladı. Bordo-mavililer ayrıca 409 isabetli pasla yine sezonun deplasmandaki en yüksek pas sayısına ulaştı. Penaltı pozisyonları haricinde 12 şut çeken Trabzonspor, buna karşın yalnızca 0.39 xG (beklenen gol) üretebildi.

ANTALYASPOR DEPLASMANI YİNE ZOR

Antalyaspor, Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyonluğu bulunmayan takımlar arasında 2010 yılından bu yana deplasmanda en fazla puan kaybettiği rakip olmaya devam etti. Bordo-mavililer, bu süreçte Antalyaspor deplasmanında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ONUACHU İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Süper Lig kariyerinde kullandığı ilk beş penaltının tamamını gole çeviren Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Antalyaspor karşısında takımının iki penaltı atışında topun başına geçen isim oldu. Tecrübeli oyuncu, 53'üncü dakikada ilk penaltıyı gole çevirirken, karşılaşmasının 81'inci dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayarak Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltıyı kaçırdı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Antalyaspor deplasmanından alınan beraberliği manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde

Günebakış: Trabzon durdu

Sonnokta: Fırtına Antalya'yı geçemedi

Kuzey Ekspres: Akdeniz'de kayıp fırtına

Taka: Yıldızlarımız söndü

Kaynak: DHA

