Trabzon spor Özkan Sümer Futbol Akademisi düzenlenen törenle açıldı.

Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi açıldı. Açılışa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Garnizon Komutanı Erem Canbolat, Trabzon Byükşehir Belediye Başkanı Munat Zorluoğlu. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Emin Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri Yalçın Orhan, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, Divan Başkanı Ali Sürmen'in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali, Trabzonspor Gençlik Gelişim Sorumlusu Hamit Cihan, altyapı antrenörleri ve altyapı sporcuları katıldı.

Törende konuşan Trabzonspor Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, "Bugün Türk Futbolunun değişim ve gelişiminde büyük payı olan, Trabzon'un ve Trabzonspor'un yetiştirdiği en değerli spor adamlarından biri olan Sayın Özkan Sümer'in adını verdiğimiz kulübümüzün yeni altyapı futbolcu tesisinin açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gönül isterdi ki; Sevgili Özkan Sümer de bu açılışta, bu gururlu günümüzde aramızda yer alsın. Ancak ne yazık ki Sayın Sümer hem pandemi dolayısıyla hem de sağlık sebepleri nedeniyle aramıza olamıyor. Kendisine acil şifalar diliyorum. Türkiye'de 'altyapı' kavramının olmadığı yıllarda büyük bir devrimi gerçekleştirerek Türk futbolun çehresini değiştiren, attığı bu adımlarla Trabzon'da sporun her alanında gelişimin öncüsü olan Özkan Sümer benim de şahsen futbol ve yöneticilik hayatıma dokunmuş biridir. Kendisinin kurduğu genç takımda ben de forma giymiş, Trabzonspor armasını gururla taşıma fırsatı bulmuştum. Ardından 2001 - 2002 yıllarında kendisinin başkanlığında kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. Bu anlamda şahsım ve kulübümüz adına kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük spor adamlarından biri olan Özkan Sümer'in adını verdiğimiz tesisin açılışından bir kez da mutlu olduğumu ve gurur duyduğumu ifade ediyorum" dedi.

Açılış töreninin ardından katılımcılar 48 oda, 108 yatak kapasiteli, içerisinde fitness salonu, yemekhane, idari birim ofisleri, 3 adet doğal çim saha, 2 adet suni çim saha, basketbol sahası, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığı Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni gezdi. - TRABZON