Trabzonspor'da sakatlanan Peres idmanı izledi - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluğu garantilemek için 1 puana ihtiyacı olan Trabzonspor, konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Aşil tendonundaki yırtık nedeniyle ameliyat olması planlanan Bruno Peres idmana gelerek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Adana Demirspor maçı sonrası 2 günlük izin yapan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı. Bordo-mavili oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.30'da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana Marek Hamsik, Andreas Cornelius ve Stefano Denswil izin alarak katılmadı. Tedavileri süren Anthony Nwakame ile Andreas Trondsen'in de yer almadığı idmanda Bruno Peres sürprizi yaşandı. Adana Demirspor maçında sakatlanan ve sol aşil tendonunda yırtık olduğu tespit edilen Brezilyalı oyuncu, zorlu mücadeleye hazırlanan takım arkadaşlarını ziyaret etti. Ameliyat günü henüz belirlenmeyen Peres, saha kenarında takım arkadaşlarının çalışmasını izledi.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.