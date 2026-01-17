Trabzonspor\'da Transfer Gelişmeleri

TRABZONSPOR'da sol bek transferi ve kadro planlamasına yönelik gelişmeler yaşandı. Bordo-mavililer, Mathias Lovik transferinde sona yaklaşırken, Danilo Sikan'ın transfer süreci ve Paul Onuachu'nun Kocaelispor maçına yetiştirilmesi gündemde yer aldı.

Devre arası çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hem kadro planlaması hem de maç programı doğrultusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, sol bek transferinde sona yaklaşırken, hücum hattında olası bir ayrılık gündeme geldi. Takımın golcü ismi Paul Onuachu'nun ise Kocaelispor maçı için Trabzon'a özel uçakla getirilmesi planlanıyor.

ONUACHU KADROYA YETİŞTİRİLİYOR

Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkesinin milli takımında yer alan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Fas ile oynanan karşılaşmanın ardından turnuvaya veda etti. Normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma bölümünde 118'inci dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Onuachu, penaltı atışlarında takımının ilk penaltısını gole çevirdi. Ancak mücadele penaltılar sonucunda 4-2 sona erdi. Bu akşam oynanacak üçüncülük maçının ardından Trabzonspor yönetimi, Onuachu'nun Kocaelispor ile yarın oynanacak karşılaşmaya yetişebilmesi için özel uçak gönderme kararı aldı. Nijeryalı oyuncunun maç sonrası Türkiye'ye getirilmesi ve yarınki karşılaşmada kadroda yer alması planlanıyor.

SOL BEK İÇİN LOVİK'LE ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Trabzonspor'un sol bek transferinde Mathias Lovik ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bordo-mavililer, Parma'nın 22 yaşındaki Norveçli sol bek oyuncusunu yeni sezonda kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor ile Parma arasında yapılan görüşmelerde kulüplerin prensipte anlaşmaya vardığı, bonservis bedelinin ise 3 milyon Euro civarında bir rakam üzerinden şekillendiği ifade ediliyor. Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

SİKAN İÇİN AYRILIK GÜNDEMDE

Öte yandan Trabzonspor'un hücum oyuncusu Danilo Sikan için Belçika temsilcisi Anderlecht ile görüşmeler son aşamaya geldi. Transferin 3,5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli üzerinden sonuçlanmaya yakın olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'un Sikan'ı 2024–25 sezonunun ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten 4,5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna katmıştı.