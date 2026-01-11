Trabzonspor'dan Tarihi Müze Ziyareti - Son Dakika
Spor

Trabzonspor'dan Tarihi Müze Ziyareti

11.01.2026 16:09
Trabzonspor A Takımı, Sürmene'deki Baştımar Aile Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi mirası inceledi.

TRABZONSPOR Futbol A Takımı, Trabzon'un Sürmene ilçesinde iş insanı Alaattin İlyas Saral'ın girişimiyle, tarihi yapıda yaşayan annesi Zekiye Yeter Saral'ın anısına müze ve kitaplığa dönüştürülen Baştımar Aile Müzesi'ni ziyaret etti.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 1840'lı yıllarda inşa edilip, çok sayıda asker ve siyasetçinin yanı sıra bürokratın yetiştiği konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilip, kültürel mirasa kazandırıldı. Osmanlı döneminin sonlarında karargah olarak da kullanılan konak, ailenin torunlarından iş insanı Alaattin İlyas Saral'ın girişimiyle, tarihi yapıda yaşayan annesi Zekiye Yeter Saral'ın anısına müze ve kitaplığa dönüştürüldü. Trabzonspor Futbol A Takımı, turizme kazandırılan Baştımar Aile Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarete; Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Taner Saral ve Kemal Ertürk, teknik direktör Fatih Tekke, A Takım futbolcuları, teknik ekip Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'da yer aldı.

ZEYYAT KAFKAS: ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMET

Müze ziyareti sırasında değerlendirmelerde bulunan asbaşkan Zeyyat Kafkas, tarihi dokusuyla korunarak bugün müze haline getirilen eser için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önemli bir eser. Ben de öncelikle iş insanı Sayın Alaattin İlyas Saral'a teşekkür ediyorum. Osmanlı'nın tarihi, kültürü ve mimarisinin mirası olan bu eseri bugünlerde korumak ve aynı şekilde hiçbir ticari beklenti içinde olmadan müze olarak hizmete sunmak çok önemli bir hizmet. Bu eserin tarihi dokusunun korunması için belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği var" dedi.

FATİH TEKKE: YENİ NESLE AKTARILMASI ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu tür eserlerin gelecek nesle aktarılmasının önemine vurgulayarak, "Çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Tarihle olan bağlarımızın kopmaması adına bence çok temel şeyler. Bunların özellikle yeni nesle aktarılması çok çok önemli. Büyüklerimiz, özellikle yeni neslimizi buraya getirmiş, tarihte kimler bu bölgelerden, buradan geçmiş ki bu toprakların çocuklarının ülkeye, çevresine, insanlığa neler yaptığını bilmesi gerekiyor. Bununla da yaşaması gerekiyor. Emeği geçen herkese, belediye başkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ADNAN RAMOĞLU: KARADENİZ BÖLGESİ'NDE BİR İLK

Baştımar Aile Müzesi Koordinatörü Adnan Ramoğlu da konak hakkında bilgi vererek, "Bu konak 1840'lı yıllarda yapılmış günümüze kadar gelmiştir. İş insanı Alaattin Saral tarafından annesi bu konağın kızı olduğu için onun anısına insan biyografi müzesi olarak 6 ay içerisinde gece gündüzlü çalışarak tarihçelerle birlikte yapıp bugüne getirdik. Osmanlı döneminden, arşivlerden alınan belge ve bilgilerle konağımızı hazırladık. İnsan odaklı bu müze Karadeniz Bölgesi'nde bir ilki teşkil ediyor. Çok değerli Trabzonspor'umuzun da burayı bugün ziyareti ile onore olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından A Takım futbolcuları ve ziyaretçiler müzeyi birlikte gezdi. Tarihi Müzenin önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile ziyaret sona erdi. Öte yandan Trabzonspor A Takımı'nın müzeye ziyareti sırasında çevreden gelen taraftarlar ve vatandaşlar da futbolculara ve teknik direktör Fatih Tekke'ye büyük ilgi gösterirken bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Sürmene, Kültür, Spor

