Trabzonspor'dan

Trabzon spor Kulübü Sağlık Kurulu ve Türk Acil Tıp Derneği tarafından, futbol antrenörlerine yönelik "Temel Yaşam Destek Eğitimi" verildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Kulübün Sağlık Kurulu ve Türk Acil Tıp Derneği tarafından, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonuna yönelik olarak "Temel Yaşam Destek Eğitimi" verildiği belirtildi.

Eğitimin, Kadir Özcan Gençlik ve Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonunda yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitime, sağlık kurulu başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbol şube sorumlumuz Özer Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerimizden Lokman Sadıklar'ın yanı sıra teknik direktörümüz Ünal Karaman, yardımcı antrenörlerimizden Hüseyin Çimşir, Ümit İnal, Timur Atalay, kaleci antrenörümüz Metin Aktaş ve atletik performans antrenörümüz Gökhan Kandemir ve ASKF Başkanı Cahit Erdem ile TÜFAD Trabzon Şubesi'nden Metin Bak katıldı."

Açıklamada, Trabzon'daki spor kulüplerinin görevlilerinin de eğitimde bulunduğuna işaret edilerek, program kapsamında Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi tarafından katılımcılara acil durumlarda kullanabilecekleri "Temel Yaşam Destek Eğitimi" verildiği kaydedildi.