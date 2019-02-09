Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Gitti

Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Gitti

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamlayarak öğle saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Gitti, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamlayarak öğle saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gitti.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan çalışmanın ardından bordo-mavili kafile, saat 13.15'te özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Galatasaray maçı kadrosuna sakatlığı geçen Sosa dahil edilirken, sakatlıklarını atlatamayan ve hafta boyunca tedavileri süren Novak ve Uğurcan Çakır ise İstanbul'a götürülmedi. 2003 doğumlu genç kaleci Kağan Moradaoğlu ise bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.

Trabzonspor'un Galatasaray karşılaşmasının kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Majıd Hosseini, Ali Osman Karnapoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Batuhan Artlarslan, Murat Cem Akpınar, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Jose Sosa, Berkay Sefa Kara, Anthony Nwakaeme, Vahid Amiri, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega." - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:34 Kaynak: İHA

Trabzonspor, İstanbul, Galatasaray, Spor
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