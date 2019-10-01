Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, ilk kez bir İsviçre takımıyla karşılaşacak
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, ilk kez bir İsviçre takımıyla karşılaşacak

56 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir İsviçre takımıyla mücadele edecek.

Trabzonspor, ilk kez bir İsviçre takımıyla karşılaşacak, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir İsviçre takımıyla mücadele edecek.


Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımıyla 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak. İlk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer sahasında ağırlayacağı Basel karşısında galibiyet arayacak.


Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 31 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, ilk kez bu platformda bir İsviçre ekibiyle oynayacak. Trabzonspor, Avrupa'da 16 maç ile en çok İtalyan takımlarıyla karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, İspanya temsilcileriyle de 14 müsabakaya çıktı. Avrupa'da 130 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 50 galibiyet, 33 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. Attığı 169 gole karşılık ise kalesinde 172 gol gördü.


Antrenman ve basın programı belli oldu


UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor - Basel karşılaşması öncesinde iki takımın antrenman ve basın toplantı saatleri belli oldu. Buna göre Teknik Direktör Ünal Karaman ile Abdulkadir Parmak'ın katılacağı basın toplantısı yarın saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından 17.30'da yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.


Misafir takım Basel ise aynı gün 18.45'te Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından 19.30'da Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak. - TRABZON

Trabzonspor, İsviçre, Avrupa, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBMM'ye sunulan Yeni Yargı Paketine göre eleştirel haberlere yaptırım uygulanmayacak
Galatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi Nani, Orlando City tarihine geçti Ahmet Nur Çebi'den başkanlık yorumu: Benim ağzımdan duymadığınız sürece inanmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:21:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, ilk kez bir İsviçre takımıyla karşılaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]