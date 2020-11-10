Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, Ulu Önder Atatürk'ün 15 Eylül 1924 tarihli Trabzon seyahatinde "Arkadaşlar... Beş sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya büyük kanlı savaşına Üçüncü Tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabaların kıymetli anısı, bilincimde sürekli canlı kalacaktır." şeklindeki sözlerine yer verdi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Her şeyde olduğu gibi, bugün hissettiğimiz duygulara da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 96 yıl önceki sözleriyle ışık tutmuş. Önderimiz büyük mücadelesinde kendini yalnız bırakmayan Trabzonluları nasıl unutmadıysa, bugün de Trabzonlular onu asla unutmuyorlar ve unutmayacaklar. Nasıl Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabalar Atamızın bilincinde sürekli canlı kaldıysa, Atamızın Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken gösterdiği özverili çabalar da Trabzon evlatlarının anısında sürekli canlı kalacaktır."

Trabzonspor camiası olarak bu takımı, bu şehri ve bu ülkeyi canı kadar seven insanlar olarak her 10 Kasım'da büyük bir hüzün yaşadıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Tam 82 yıldır olduğu gibi bugün de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin, karakterinin ve ahlakının Trabzon'un tüm evlatlarının anısında sürekli canlı kalması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Atamızı tüm Trabzonspor camiası olarak minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.