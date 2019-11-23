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Trabzonspor liderliğe yükseldi

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

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Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

6. dakikada orta sahada topu alan Alexander Sörloth, kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

18. dakikada Hector Canteros'un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta direkten dönen top Erce Kardeşler'e çarparak kornere gitti.

23. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya yükselen John Obi Mikel'in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada ceza sahasında topla buluşan Alexander Sörloth'un vuruşunda kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Faty, Hosseini'ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

48. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı, vuruşunda kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 0-2

55. dakikada Hector Canteros'un ortasına Alihan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

56. dakikada ceza sahasına yerden gelen ortada topla buluşan Anthony Nwakaeme topu filelerle buluşturdu. 0-3

72. dakikada Orgill'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Wilfred Moke'nin vuruşununda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

75. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunu kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay x, Stelios Kitsiou x, Yalçın Ayhan x (Alihan Kubalas dk. 46 x), Michal Pazdan x, Tiago Pinto xx, Sedat Ağçay x (Wilfred Moke dk. 64 x), Ricardo Faty x, lhan Parlak x, Hector Canteros x, Aydın Karabulut ? (Cebrail Karayel dk. 25 x), Dever Orgill x

Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Can Arık, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Alper Önal

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Joao Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xx, Majid Hosseini xx (Cafer Tosun dk. 80 ?), Gaston Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, John Obi Mikel xx, Yusuf Sarı xxx, Jose Sosa xx (Doğan Erdoğan dk. 64 x), Anthony Nwakaeme xxx (Fıratcan Üzüm dk. 73 x), Alexander Sörloth xxx

Yedekler: Arda Karabulut, Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Ahmet Canbaz,, Koray Kılınç, Donis Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Alexander Sörloth (dk. 6), Yusuf Sarı (dk. 48), Anthony Nwakaeme (dk. 56) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Ricardo Faty (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: İlhan Parlak, Hector Canteros, Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Yusuf Sarı, Gaston Campi (Trabzonspor)

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Korcan Çelikay, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:00 Kaynak: İHA
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