Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

Trabzonspor, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

14 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir Maçına Hazır, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmanda taktik çalışması yapan takımın, yarın ki maç için kampa girdiği aktarıldı.

Ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor'la oynanan maçta yaşadığı sakatlığa bağlı olarak ameliyat edilen ve koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen Onazi de antrenmanı izledi.

Öte yandan, yaşadığı Bursa'da bir süredir tedavi gören bordo-mavili takımın taraftarı Mehmet Can Aydın'ın antrenman öncesi Karaman ve futbolcularla bir araya geldiği belirtildi.

Futbolcular ve Karaman'ın imzasını taşıyan forma hediye edilen Mehmet Can'ın, "Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Trabzonspor benim canım. İnşallah yarın da güzel bir galibiyet alırız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:49 Kaynak: AA

Karaman, Başakşehir, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor, Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurduğu İçin Kural Hatası Yaptı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Ligdeki 300. Galibiyetini Aldı

Galatasaray-Ankaragücü Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu! Beşiktaş'ın Yeni Transferi Nicolas Isimat Mirin, Akhisarspor Maçındaki Performansıyla Göz Doldurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 21:03:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Medipol Başakşehir Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]