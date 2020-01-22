Trabzonspor'un rakibi Denizlispor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un rakibi Denizlispor - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un rakibi Denizlispor

6 saat önce

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor'un rakibi Denizlispor, System.String[]

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.


İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek kupada yoluna devam etmek istiyor.


Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge ve Fıratcan Üzüm'ün sakatlıkları bulunuyor.


Trabzonspor'un Yukatel Denizlispor karşısına Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ve Sörloth muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:57 
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