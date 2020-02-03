Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor

19 dakika önce

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor, System.String[]

Trabzonsporlu Filip Novak'ın model sevgilisi Katerina Provaznikova, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Çek modelin Instagram'da yaklaşık 40 bin takipçisi bulunuyor. Seksi model ünlü markaların katalog çekimlerinde boy gösteriyor.

Provaznikova, sevgilisinin yanından da bir an olsun ayrılmıyor. Novak ile birlikte Türkiye'yi gezen ünlü model, Trabzonspor'un iç sahada oynadığı maçları da tribünden izliyor.

İşte Provaznikova'nın birbirinden seksi paylaşımları:

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:04 
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