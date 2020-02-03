Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor

Trabzonsporlu Filip Novak'ın model sevgilisi Katerina Provaznikova, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Çek modelin Instagram'da yaklaşık 40 bin takipçisi bulunuyor. Seksi model ünlü markaların katalog çekimlerinde boy gösteriyor.

Provaznikova, sevgilisinin yanından da bir an olsun ayrılmıyor. Novak ile birlikte Türkiye'yi gezen ünlü model, Trabzonspor'un iç sahada oynadığı maçları da tribünden izliyor.

İşte Provaznikova'nın birbirinden seksi paylaşımları: