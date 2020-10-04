Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo imzaya geldi
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, imza için Türkiye'ye geldi.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, imza için Türkiye'ye geldi.
Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Vitor Hugo, Fransa'nın başkenti Paris'ten saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na geldi. Bordo-mavililerin 3+1 yıllığına anlaştığı 29 yaşındaki savunmacı, akşam saat 18.05'te Trabzon'a hareket edecek. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacak.Havalimanında açıklamalarda bulunan Vitor Hugo, kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, Trabzonspor ile bu sezon önceki sezonlara göre daha iyi bir performans sergilemek istediğini dile getirdi. Hugo, Trabzonsporlu taraftarlara Türkçe seslenirken "Biz beraberiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:19 - Kaynak: DHA
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