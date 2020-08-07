Trabzonsporlu futbolcular transferin gözdesi

Süper Lig'i 2'nci sırada bitiren ve 2019-20 sezonunu kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'yla tamamlayan Trabzonspor'da birçok futbolcuya yurt içi ve dışından tekliflerin geldiği öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluğu son haftalarda rakibi Medipol Başakşehir'e kaptıran ve sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak noktalayan bordo-mavililerde futbolcular, bu sezon sergiledikleri başarılı performans nedeniyle transferin de gözdeleri haline geldi. Özellikle Süper Lig'in en değerli oyuncuları konumunda yer alan Alexander Sörloth ile Uğurcan Çakır da Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiltere ve İtalya'dan birçok kulübün talip olduğu Sörloth ile Uğurcan için Trabzonspor yönetiminin gelecek yüksek teklifleri değerlendirebileceği, ayrıca yüksek bonservisin yanı sıra sonraki satışlarından da pay maddesi ile masaya oturmayı planladığı öğrenildi.