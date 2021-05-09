Trabzonsporlu Kamil Ahmet Çörekçi: Ben bir görev adamıyım

Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, "Ben bir görev adamıyım, elimden geleni her zaman yaparım. Kötü oynayabilirim, kötü oynadığım çok maç da var. Ama savaşırım, her zaman savaşırım. Savaşmayı asla bırakmam" dedi.

Bordo-mavili takımın 29 yaşındaki defansı Kamil Ahmet Çörekçi, Trabzonspor Kulübü'nün dergisine açıklamalarda bulundu. Çörekçi, "İlk sezonumda çok bekledim. Sezonun yüzde 70'inde hiç oynamadım. Daha sonra Rıza Çalımbay gelince şans buldum ve çok da iyi oynadım. Sürekli oynamaya başlayınca, performans ve öz güven olarak da çok şey kazandım. Gerçekten 'Ben burada oynayabilirim' dedim. Daha sonra büyük bir şanssızlık yaşayarak maalesef dizimden sakatlandım. Ben kendimi görev adamı olarak tanımlıyorum. Teknik direktörümüz nerede oynatırsa oynatsın her şartta elimden geleni yapmaya çalışırım. Görevimi yaparım. Benden ekstra bir şey beklemeseler bile aşağıda bir performans da göstermem. Her zaman elimden geleni yaparım" dedi.