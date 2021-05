Trabzonsporlu Kamil Ahmet Çörekçi: Ben bir görev adamıyım

Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, "Ben bir görev adamıyım, elimden geleni her zaman yaparım. Kötü oynayabilirim, kötü oynadığım çok maç da var. Ama savaşırım, her zaman savaşırım. Savaşmayı asla bırakmam" dedi.

Bordo-mavili takımın 29 yaşındaki defansı Kamil Ahmet Çörekçi, Trabzonspor Kulübü'nün dergisine açıklamalarda bulundu. Çörekçi, "İlk sezonumda çok bekledim. Sezonun yüzde 70'inde hiç oynamadım. Daha sonra Rıza Çalımbay gelince şans buldum ve çok da iyi oynadım. Sürekli oynamaya başlayınca, performans ve öz güven olarak da çok şey kazandım. Gerçekten 'Ben burada oynayabilirim' dedim. Daha sonra büyük bir şanssızlık yaşayarak maalesef dizimden sakatlandım. Ben kendimi görev adamı olarak tanımlıyorum. Teknik direktörümüz nerede oynatırsa oynatsın her şartta elimden geleni yapmaya çalışırım. Görevimi yaparım. Benden ekstra bir şey beklemeseler bile aşağıda bir performans da göstermem. Her zaman elimden geleni yaparım" dedi.

'TAKIMIMIZDA ÇOK İYİ BİR ORTAM VAR'Ortam ve oynanan stilin takıma çok yakıştığını kaydeden Kamil Ahmet Çörekçi, "Ben sağ bek oynarken kendimi daha iyi hissediyorum. Orada daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Şu an takımımızda çok iyi bir ortam var. Sezon başında biraz zor günler geçirdik. Çok fazla oyuncu gelmişti. Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdik, sonra birçok oyuncu gitti ve yenileri geldi. O uyumu yeniden sağlamak zor. Sezon başında bir süreç geçirdik. Abdullah Avcı geldikten sonra da bir felsefe görüyoruz artık takımımızda. Şu anda takımımızdaki ortam ve oynadığımız stil takıma çok yakışıyor. İnşallah bunun da devamı gelir" diye konuştu.'TRABZONSPOR'U EVİM GİBİ GÖRÜYORUM'Trabzonspor'da kalıcı olmak istediğini söyleyen Çörekçi, "Trabzonspor'a ilk geldiğimde burada kalıcı olmak istedim. Çünkü çok arkadaşım var Trabzonspor'a transfer olup 1-2 sene sonra giden. Başka oyuncular da var transfer olduktan sonra ayrılan. İçimden 'Burada kalıcı olmalıyım' dedim. Yalan yok, Trabzonspor'u evim gibi görüyorum. Buradaki 4'üncü sezonum. Artık kültürüne, yemeklerine, hayatın her alanına alıştım. Eve de gidemiyorum, Londra 'ya da gidemiyorum artık pandemiden dolayı. Buraya alıştım ve burada kalıcı olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.'AVCI'NIN ÇOK DİSİPLİNLİ BİR TAKTİĞİ VAR'Kamil Ahmet Çörekçi, teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Abdullah Avcı geldiğinde ben sağ bek oynuyordum. Gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda sağ bek pozisyonundayken hep açılıyordum, kanat oyuncusu gibi oynuyordum. Abdullah hoca o kadar disiplinli ki, Avrupa'daki antrenörler gibi. Bana 'Sen neden açılıyorsun, içeriyi kapatmalısın' diyordu. Abdullah Avcı'nın çok disiplinli bir taktiği ve oyun felsefesi var. Ben bunu Avrupa'da gördüm ama ilk kez Türkiye 'de gördüm. Türkiye'de çalıştığım diğer antrenörlerde böyle bir şey görmediğim için ben de kanat oyuncusu gibi açılıyordum. Abdullah Avcı geldikten sonra bana Avrupa'daki hocalar gibi bir oyun felsefesi kattı. Hocamızın her konuşması, her hareketi öz güven veriyor oyunculara. Zaten görüyorsunuz bunu takımda. Antrenmanlarda çalıştığımız sistemi, oyunu maçta uyguladığımızda ve bunu başardığımızda çok güçlü hissediyoruz. Bazen Vitor, Edgar veya Hosseini yanımda kim oynuyorsa onlara diyorum k, 'Bugün gol yemek yok!' Neden, çünkü bizim felsefemiz gol yememek. Her türlü atarız biz ama gol yememeliyiz. Abdullah Avcı'nın istediği hep kademe, arkayı sağlam tutalım, golü atarız zaten. Abdullah Avcı geldikten sonra da görüyorsunuz, defans hattımız, savunmamız çok iyi. Gol yemedik, pek çok maç kazandık. İnşallah bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Abdullah Avcı kadar taktik anlamda iyi bir antrenör Türkiye'de görmedim."'TRABZON ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR'Trabzon'un çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren deneyimli futbolcu, "Doğası olarak zaten inanılmaz güzel bir yer. Son bir yıldır pandemiden dolayı pek fazla sosyalleşemiyoruz ama Allah'a şükür işimize gelebiliyoruz. Taraftarımız, insanımız çok ateşli. Bu çok güzel bir duygu, bizi de motive ediyorlar. Bir beklentileri var bizden. Bu da bizi motive ediyor. Bazen arkadaşlarımla buluşuyorum. Evde konsol oyunları oynuyoruz. Bu dönemde zaten çok fazla yapacak bir şey yok. Ailem en son altı ay önce Trabzon'a geldi. O günden beri gelemediler buraya. Onlar Trabzon'u çok seviyorlar. Her gün kalkınca denizi görüyorsunuz, fazla söze gerek yok zaten" ifadelerini kullandı.'SAVAŞMAYI ASLA BIRAKMAM'"Savaşmayı asla bırakmam" diyen Kamil Ahmet Çörekçi, sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarlarımızla iletişimimiz çok iyi. Güvenlerini kazandım sanırım. Ben bir görev adamıyım, elimden geleni her zaman yaparım. Ben kötü oynayabilirim, kötü oynadığım çok maç da var. Ama savaşırım, her zaman savaşırım. Savaşmayı asla bırakmam. Belki o yüzden beni seviyorlar. Belki bazıları da sevmiyor, normal. Ama benim taraftarımızla ilişkim iyidir. Taraftarsız futbolun hiç tadı yok. İnşallah en yakın zamanda o da olacak."