Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos'ta 39 bin 110 arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 113 bin 30 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre; Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 113 bin 30 adet taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ağustos ayında 39 bin 110 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı



Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 39 bin 110 taşıt içinde otomobil yüzde 49,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33,4 ile motosiklet, yüzde 9,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 42,2 azaldı



Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 42,2 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 49,4, minibüste yüzde 23,5, otobüste yüzde 15,7, kamyonette yüzde 40, kamyonda yüzde 51,8, motosiklette yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 38,6, traktörde ise yüzde 24,1 olarak gerçekleşti.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azaldı



Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 38,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 47,1, minibüste yüzde 52,9, otobüste yüzde 52,9, kamyonette yüzde 46,2, kamyonda yüzde 40,4, motosiklette yüzde 15,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43,4, traktörde ise yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.



Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Ağustos döneminde 240 bin 279 adet arttı



Ocak-Ağustos döneminde 419 bin 944 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 179 bin 665 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 adet arttı.



Ağustos ayında 624 bin 936 adet taşıtın devri yapıldı



Devri yapılan toplam 624 bin 936 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,6 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,8 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 37,7 oldu



Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 505 bin 20 adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,6'sı dizel, yüzde 24,4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.



Ağustos ayında 19 bin 463 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı



Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 19 bin 463 adet otomobilin yüzde 15,6'sının Volkswagen, yüzde 13,5'inin Renault, yüzde 9,4'ünün Fiat, yüzde 6,8'inin Toyota, yüzde 5,7'sinin Honda, yüzde 5,3'ünün Peugeot, yüzde 5'inin Mercedes-Benz, yüzde 5'inin Hyundai, yüzde 4,2'sinin Opel, yüzde 4,1'inin Skoda, yüzde 25,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı



Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 228 bin 842 adet otomobilin yüzde 38,2'si 1501-1600, yüzde 28,5'i 1401-1500, yüzde 13,7'si 1301-1400, yüzde 12,2'si 1300 ve altı, yüzde 6,1'i 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı



Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 228 bin 842 adet otomobilin yüzde 53,8'i beyaz, yüzde 23,8'i gri, yüzde 6,9'u siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,9'u diğer renklerdedir. - İSTANBUL