Trafik kazasında ölen polis toprağa verildi

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Mısır'da trafik kazasında infilak eden aracın, bomba yüklü olduğu ve terör saldırısında kullanılacağı ortaya çıktı

Kaz Dağları civarında neler oluyor? Eylemlere rağmen devam eden Kirazlı Projesi hakkında her şey