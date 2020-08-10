Trafo merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Yangında trafo merkezinde hasar oluşurken, Bağbaşı , Zeytinköy , Kervansaray, Tekkeköy , Gökpınar , Cumhuriyet ve Kayıhan mahallelerine elektrik verilemediği öğrenildi.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kervansaray Mahallesi'ndeki trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 01:19

Kaynak: AA

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