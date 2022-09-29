Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak - Son Dakika
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Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak

29.09.2022 10:50
Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılacak seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılacak seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'daki seçim maratonunun geçen yıldan bu yana devam ettiğini söyledi.

Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanacağını belirten Güneş, "Dernek olarak vatandaşları bilgilendirip yasal ve demokratik hakları olan oy kullanmalarını teşvik ediyoruz. Sandığa gelmelerini ve oy kullanarak haklarını kullanmalarını istiyoruz." dedi.

Edirne ve Keşan ilçesinde 3 sandık kurulacağını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Keşan ilçemizde 1, Edirne merkezde 2 sandık olacak. Edirne'deki sandıklardan biri Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğunda diğeri ise Göçmen Evleri'nin olduğu muhitteki 75. Yıl İlköğretim Okulunda, Keşan ilçesindeki de Keşan Lisesinde kurulacak.

Vatandaşlarımızdan isteğimiz, arzumuz haklarına sahip çıkmaları ve sandığa gitmeleridir. Dünyanın her tarafındaki Bulgaristan vatandaşlarını oy kullanmaya davet ediyoruz. Oy kullandığımız sürece hükümetler uzun süreli ve istikrarlı olur. Buda iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine, sağlamlaşmasına ve insanlarımızın rahat bir nefes almasına sebep olur."

Güneş, Bulgaristan'ın geçen seneden bu yana dördüncü seçimi gerçekleştirmek için sandığa gideceğini hatırlattı.

İlk kez elektronik oylama olacak

Bulgaristan'da istikrar istediklerini vurgulayan Güneş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de 100 bine yakın vatandaşımız oy kullanmakta. Derneklerin yaptığı çalışmalarla bu sayı belki 120 bini bulabilir. 300 bine yakın vatandaşımız var, gelin bunu hep birlikte sandığa yansıtalım. Çünkü bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirecek, daha sağlam ortak bir geleceğe adım atmamızı sağlayacaktır.

Edirne'de kurulacak sandıklarda bu yıl ilk kez elektronik oylama gerçekleşecek. Bu hususta vatandaşlarımızın sakin, umutlu ve basit şekilde oy kullanabileceklerini ifade etmek isterim. Pusulaya nazaran daha kolay oy kullanacaklardır. Makinayla sadece dokunarak istediğinizi seçmek ve iki defa onaylama kaydıyla oyunuz geçerli sayılacaktır. Bu sayede geçersiz oy kalmayacaktır. Sandığa gelin oyunuzu atın."

Bu arada Trakya'da Bulgaristandaki seçim için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ da 18 olmak üzere 28 sandık kurulacak.

Erken genel seçim kapsamında sandığa gidilecek.

Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede 2 Ekim'de erken genel seçim yapılması kararı alınmıştı.

Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 15'inci kez genel seçimde oy kullanmaya hazırlanıyor.

4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım 2021'de yapılan üç genel seçimin ardından seçmenler, hükümetin kurulamaması nedeniyle bu sefer erken genel seçim için sandık başına gidecek.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Güneş, Güncel, Son Dakika

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