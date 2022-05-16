Trakya çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor

16.05.2022 10:57

Göçmen kuşların ana göç yolu güzergahında olan Trakya, çeşitli türlerde kuşa ev sahipliği yapıyor.

Göçmen kuşların ana göç yolu güzergahında olan Trakya, çeşitli türlerde kuşa ev sahipliği yapıyor.

Trakya'daki Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda 217 kuş türü bulunuyor.

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin, AA muhabirine, Trakya'nın kuşların ana göç yolu üzerinde çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kıtaları birbirine bağlayan coğrafi konumu itibarıyla önemli kuş göç yolları üzerinde bulunduğunu anlatan Yeltekin, kuşların, uygun mevsim koşullarına ve besin kaynaklarına ulaşmak ya da rekabetten kaçınmak gibi sebeplerle göç ettiklerini hatırlattı.

Sıcak hava akımlarını kullanarak göç eden kuşların denizlerin üzerinden uçmaktan kaçındığını, Afrika'dan üremek için Avrupa'ya giden türlerin karaları takip ettiğini vurgulayan Yeltekin, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı kullanarak üreme noktalarına geçiş yaptıklarını söyledi.

Trakya'nın göçmen kuşların ana göç yolu üzerinde çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Yeltekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem Çanakkale Boğazı ve hem İstanbul Boğazı özellikle göç döneminde yoğun izleme yapılabilecek noktalar içermektedir. Kuşlar için uygun konaklama noktalarının, uygun ikmal noktalarının bulunması ve buralarda sağlıklı bir şekilde dinlenip beslenmeleri çok önemli. Trakya'daki tarım arazilerimiz, derelerimiz, meralarımız, küçük ya da büyük sulak alanlarımız özellikle milli park sahası olarak ilan edilmiş olan Gala Gölü, Kırklareli sınırları içinde kalan İğneada Longoz Ormanları, Trakya'yı hem rota bazında çok önemli kılıyor hem de kuşlar için çok uygun beslenme ve dinlenme imkanı sağlıyor. Özellikle kuş göç yolları üzerinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak nitelendirilen Gala Gölü, küçük kuğu, ötücü kuğu, sessiz kuğu, flamingo ve pelikan türleri başta olmak üzere birçok kuş türünü barındırıyor."

Yeltekin, uygun mevsimde Trakya'nın birçok bölgesinde yoğun bir kuş göçünün rahatlıkla izlenebileceğini belirtti.

Rengaren arıkuşları da sıklıkla görülüyor

Yeltekin, bölgede arıkuşunun da büyük gruplar halinde yaşadığını söyledi.

Arıkuşunun Türkiye'de görülen en renkli kuşlardan birisi olduğunu belirten Yeltekin, "Yusufçuklar, kelebekler ve her tür uçan böceği yakalayarak beslenir. Bu canlılar, kolaylıkla bulabileceği sulak alan yakınlarındaki killi ve kumul toprak duvarlara delikler açarak yuvalanır. Türkiye için yaz göçmeni bir türdür ve mayıs-ağustos aylarını ülkemizde geçirir." dedi.

Göçmen kuşların konakladığı sulak alanların temizliğinin önemli olduğunu vurgulayan Yeltekin, sulak alanlarının kirlenmesinin kuşların hayatını ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Trakya çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor
Trakya çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor
Trakya çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor
Trakya çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor

YORUMLAR
500
Başkent, Avrupa Günü Özel Konseri'ne ev sahipliği yaptı Başkent, Avrupa Günü Özel Konseri'ne ev sahipliği yaptı Bornova Belediyesi Bienal İzmir'e Ev Sahipliği Yaptı Bornova Belediyesi Bienal İzmir'e Ev Sahipliği Yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:36:18. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement