Son Dakika Haberleri: "Trakya'da Hayatın Enerjisi" yarışması başvuruları için son günler
Son Dakika Güncel Haber

"Trakya'da Hayatın Enerjisi" yarışması başvuruları için son günler

56 dakika önce

TREDAŞ'ın bu yıl 2.'sini düzenlediği "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışması başvuruları 11 Ekim'de sona eriyor.

TREDAŞ'ın bu yıl 2.'sini düzenlediği "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışması başvuruları 11 Ekim'de sona eriyor.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TREDAŞ) bu yıl 2. kez düzenlediği "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasında başvurular 11 Ekim'de sona erecek. Trakya Bölgesi'ni konu alan eserlerin değerlendirmeye alınacağı ve TREDAŞ'ın amatör veya profesyonel fotoğrafçıların eserlerini toplumla paylaşmalarına aracılık ettiği yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenleniyor. Yarışmacıların başvurularının kabulü için Edirne, Kırklareli ya da Tekirdağ'da çekilmiş bir fotoğrafla müracaat etmeleri şartı aranıyor. Başvurular TFSF'nin www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfasından yapılabilecek. Katılımcılar, 11 Ekim Cuma günü saat 23.00'e kadar başvurularını gerçekleştirilebilecek. Jürinin 18 Ekim'de değerlendirmesini yapacağı yarışmanın sonuçları ise 26 Ekim Cuma günü açıklanacak.


Yarışmanın jüri üyeliklerini İz TV Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkan Yardımcısı Hilmi Baysal ve Fotoğraf Sanatçısı Turan Keskin yapıyor. - TEKİRDAĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zil üretimi yapan ustalar madenciler gibi yıpranma payı verilmesini istiyor
3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği "Annem" filmine giden Bülent Ersoy, gözyaşlarına boğuldu Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks Galatasaray formasıyla programa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:45:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Trakya'da Hayatın Enerjisi" yarışması başvuruları için son günler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]