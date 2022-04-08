Trakya Üniversitesindeki panelde "Romanlar" konuşuldu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesindeki panelde "Romanlar" konuşuldu

08.04.2022 13:08
Trakya Üniversitesindeki panelde "Romanlar" konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Suat Kolukırık, Roman meselesine "önce insan" felsefesiyle bakılması gerektiğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Suat Kolukırık, Roman meselesine "önce insan" felsefesiyle bakılması gerektiğini belirtti.

Kolukırık, Trakya Üniversitesince (TÜ) 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında çevrim içi düzenlenen "Romanlar: Tarih, Kültür, Sağlık ve Çalışma Yaşamı" panelindeki "Geçmişten Günümüze Türkiye'deki Romanlar" adlı sunumuna 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanları anarak başladı.

Osmanlı döneminde Romanlara verilen değerin Avrupa'da verilmediğini vurgulayan Kolukırık, "Aynı dönemde Romanların kiliseye alınmadığı, cadı olarak avlandığı, köle olarak nitelendiği bir süreçte Romanlarla yaşıyor olmamızın ne kadar kıymetli olduğunu ifade etmeliyim." dedi.

Kolukırık, Anadolu ve Rumeli'nin Romanlar'ın Hindistan'dan sonra ikinci vatanı olarak nitelendiğinin altını çizdi.

Roman meselesini etnik bir meseleymiş gibi dayatıyor olmanın Romanlara yapılacak en büyük haksızlık olacağını ifade eden Kolukırık, Romanların sürekli çalışmaya karşı direnç göstermelerinin, sorunların ortaya çıkmasının bir nedeni olarak gösterilebileceğini belirtti.

Yaklaşık 20 yıl önce Batılı bilim insanlarının Türkiye'deki Romanlar'a yönelik artan ilgisinin arkasında bir standardize etme çabalarının olduğunu belirten Kolukırık, şöyle devam etti:

"'Roman 10 Yılı' gibi çalışmalar, Soros Vakfının Avrupa'daki Romanlara yönelik koyduğu politikaların onların sorunlarını çözmeye yönelik olmadığını görmüştük. Özellikle Fransa'da çıkan olaylarda Sarkozy'nin 'her Roman'ın cebine 200 avro ve uçak bileti koyup Bulgaristan ve Romanya'ya gönderme' süreçleri vardı. Avrupa kendi sınırları içinde Roman etnisitesini görmek istemiyordu. Böyle bir kurgu içerisinde Türkiye'nin Roman meselesini yasal olarak politik olarak aşmaya çalışmasını kıymetli olarak görüyorum. "

Kolukırık, Roman meselesine önce insan felsefesiyle bakılması gerektiğinin altını çizdi.

Panelde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Dingeç, "16. yüzyılda Osmanlı çingeneleri ile ilgili hukuki düzenlemeleri", Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu "Romanlar'ın sağlığı: Edirne örneği", Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlke Oruç "Çalışma yaşamında Roman kadınlar" konulu sunumlarını yaptı.

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Akdeniz Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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