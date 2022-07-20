Trakya'ya yüksek sıcaklık uyarısı: "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak" - Son Dakika
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Trakya'ya yüksek sıcaklık uyarısı: "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak"

20.07.2022 17:16
Trakya'ya yüksek sıcaklık uyarısı: "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak"

Trakya'da yarın itibaren hafta başına dek hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağı uyarısında bulunuldu.

Trakya'da yarın itibaren hafta başına dek hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojik uyarıya göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ancak yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.

Hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde yaşanacağının ön görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarından itibaren sıcaklıklar artarak hafta başına kadar bölgemizin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 21-24 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de 36-37, Kırklareli'de 33- 34 ve Tekirdağ'ın batısı (Hayrabolu, Malkara, Muratlı) 34-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'ya yüksek sıcaklık uyarısı: "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak" - Son Dakika
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