Üye Girişi
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak - Son Dakika

ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak

03.01.2022 11:00

Çanakkale'de, "Lavanta Diyarı Çıplak Etno-köy Peyzaj Projesi" kapsamında 100 bin kök lavanta dikimi yapıldı.

Çanakkale'de, "Lavanta Diyarı Çıplak Etno-köy Peyzaj Projesi" kapsamında 100 bin kök lavanta dikimi yapıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, arazide düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Çıplak köyünün, Troya Ören Yeri'nin ana merkezindeki yerleşim alanlarından olduğunu söyledi.

Turistlere alternatif güzergah oluşturularak vakit geçirmelerini sağlamak üzere geniş çaplı çalışma başlatıldığını belirten Aktaş, bunun ilk ayağının lavanta olduğunu bildirdi.

İl Özel İdaresinin katkılarıyla lavanta diktiklerini anlatan Vali Aktaş, "Troya'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerimiz için alternatif ilave bir gezi alanı olacak." dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise Troya'nın, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlattı.

Bölgenin çok özel bir alan olduğunu vurgulayan İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de ve lavanta bahçemizi tesis edeceğimiz Çıplak köyüne ziyarete gelen tüm misafirlerimize ayrı bir destinasyon alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Çanakkale'de çok özel bir değere bir nebze omuz verebiliyorsak ne mutlu bize, diyoruz. İnşallah burada, lavanta bahçelerinin içinde köylü kadınlarımızın ürettiği ürünlerle ziyaretçilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz. En kısa zamanda tüm Türkiye'deki ve yurt dışındaki misafirlerimizi Troya Müzemize ve lavanta bahçemize bekliyoruz."

Köyün tanıtıma da katkı sağlayacak

Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu da 376 dönüm alanı kapsayan projenin, etaplar halinde gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Projenin tamamlanmasıyla başta Çıplak olmak üzere Tevfikiye köyü ve Troya Ören Yeri'ne gelecek ziyaretçilere çok önemli kazanımlar sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Göçoğlu, "Bu kazanımlar, başta ekonomik olmak üzere turizm sektörüne önemli derecede katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde Çıplak köyünün tanınırlığına destek verecektir." ifadesini kullandı.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile daire müdürleri ve köylüler katıldı.

ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak
ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak

YORUMLAR
500

Çanakkale Valisi, İlhami Aktaş, Çanakkale, Lavanta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak - Son Dakika


Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi         
12:23
33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu! 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!         
12:16
Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı         
12:15
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25

Son Dakika Haberleri
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:21 Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"
12:15 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!
12:14 Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
11:53 Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı
11:52 Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?
11:52 TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 12:36:00. #1.11#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement