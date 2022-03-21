Troyka üyeleri: Wagner'in Sudan'daki faaliyetleri hukukun üstünlüğünü baltalıyor - Son Dakika
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Troyka üyeleri: Wagner'in Sudan'daki faaliyetleri hukukun üstünlüğünü baltalıyor

21.03.2022 20:42
Troyka üyeleri: Wagner'in Sudan'daki faaliyetleri hukukun üstünlüğünü baltalıyor

Troyka üyeleri (Norveç, İngiltere ve ABD), Rus güvenlik şirketi Wagner'e ait paralı askerlerin, Sudan'da "hukukun üstünlüğü"nü baltalayan yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi.

Troyka üyeleri ( Norveç, İngiltere ve ABD), Rus güvenlik şirketi Wagner'e ait paralı askerlerin, Sudan'da "hukukun üstünlüğü"nü baltalayan yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi.

İngiltere Büyükelçisi Giles Leifer, Norveç Büyükelçisi Therese Loken Gheziel ve ABD Maslahatgüzarı Lucy Tamlyn, ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinin Facebook hesabından ortak bir açıklama yaptı.

Diplomatlar, şunları kaydetti:

" (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile yakından bağlantılı özel bir şirket olan Wagner grubu, Sudan'da sosyal medyada yanıltıcı bilgiler yayıyor. Wagner, altın madenciliği ile ilgili yasa dışı faaliyetler yürütüyor. Dış ilişkilerini belirleme hususunda Sudan'ın egemenlik hakkı vardır. Sudan'ın egemenlik hakkına her zaman saygı duyacağız. Devrimin beklentilerin karşılanması için çaba gösteren Sudan halkını desteklemeye devam edeceğiz."

Açıklamada, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının 2019'da sona ermesine atıfta bulunularak, "Wagner'in faaliyetlerinin, Sudan halkının devrimden bu yana uğruna çabaladığı sağduyulu hükümet ve hukukun üstünlüğünü baltaladığı" değerlendirmesi yapıldı.

Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya saldırısının her ülkeyi özellikle de Afrika'yı rahatsız etmesi gerektiğini vurgulayan Troyka elçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının küresel ekonomik istikrarsızlığa, petrol ve buğday başta olmak üzere maliyetlerde artışa neden olduğunu bunun Sudan'da da hissedildiğini belirtti.

Afrika'da Wagner, Patriot, Sewa Security Service ve RSB gibi Rus özel güvenlik şirketlerinin varlığı biliniyor.

Afrika'da varlığı en fazla bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner; Angola, Cezayir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali, Mozambik, Sudan ve Zimbabve'de faaliyet gösteriyor.

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Kaynak: AA

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