TRT'den yılbaşına özel programlar - Son Dakika

TRT'den yılbaşına özel programlar

28.12.2020 13:19
TRT'den yılbaşına özel programlar, System.String[]

TRT ekranlarında yılbaşında, konserlerden diziye, spordan unutulmaz nostaljilere kadar birçok program izleyiciyle buluşacak.

TRT ekranlarında yılbaşında, konserlerden diziye, spordan unutulmaz nostaljilere kadar birçok program izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT tarafından 2021 yılbaşına özel hazırlanan içerikler, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yeni yıl akşamında seyircinin beğenisine sunulacak. Ekranlara, canlı konserler ve dizilerin yanı sıra nostalji programları getirilecek.

TRT 1'in uzun soluklu aile dizisi "Kalk Gidelim" yılbaşı gecesinde yayınlanacak 135'inci bölümüyle ekranlara veda edecek. 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak dizinin final bölümüne, ses sanatçılarından Kubat, Gülşen ve Göksel konuk olacak.

TRT ekranlarında nostalji rüzgarı esecek

Geçmiş yıllarda TRT ekranlarında yer alan sanatçıların bulunduğu programlar tekrar yayınlanacak. Saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programı, Zeki Müren'in yılbaşı konuşması ve eserleriyle başlayacak, Yıldırım Gürses, Sezen Aksu, Selami Şahin, Muazzez Abacı, Ajda Pekkan, Emel Sayın ve birçok sanatçıyla devam edecek.

TRT 2'de saat 20.05'te Berlin Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel olarak düzenlediği "Yeni Yıl Gala Konseri", saat 19.15'te ise "2020 Kültür Sanat Yıllığı" yayınlanacak.

TRT Müzik ekranlarında ise 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak. Müzeyyen Senar'ın unutulmaz konserlerinin yer aldığı "Arşivden" programı 14.00'te, "Zeki Müren ile Baş Başa" programı ise 19.05'te yayınlanacak.

TRT Spor kanalında 2020 yılının öne çıkan spor gelişmelerinin yer aldığı "Almanak" programı, ardından ise "Bir Zamanlar Yılbaşı Özel" programı ekrana gelecek.

Zeki Müren, Yeni Yıl, Yılbaşı, Trt 1, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT'den yılbaşına özel programlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu
Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı         
13:35
Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı         
13:25
DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez         
13:06
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
"ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu         
11:28
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi         
10:05
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 13:54:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT'den yılbaşına özel programlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei