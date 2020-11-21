"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

21.11.2020 09:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, medya alanında çalışmak isteyen gençlerin sektörle anlamlı bağlantılar kurmalarına büyük katkı sağlayan "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na bu sene, 76 üniversiteden 700'ün üzerinde eserin katıldığını belirterek, "Türkiye'nin yanı sıra...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, medya alanında çalışmak isteyen gençlerin sektörle anlamlı bağlantılar kurmalarına büyük katkı sağlayan "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na bu sene, 76 üniversiteden 700'ün üzerinde eserin katıldığını belirterek, "Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iletişim fakültesi öğrencileri kıyasıya bir mücadele verdiler." dedi.

TRT'nin, üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak ve onları teşvik etmek amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 56 yıl önce kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun doğru, güvenilir ve halkın beklentileriyle uyumlu yayıncılık anlayışıyla Türkiye'nin adeta gözü kulağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Varank, TRT'nin bir yandan eğitim, kültür sanat ve spor alanındaki ilgi çekici içerikleriyle toplumsal farkındalığa katkılar sağlarken diğer yandan yeni kanalları ve çok dilli yayınlarıyla Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"TRT, aynı zamanda iletişim alanında benzersiz bir okul. Bu manada tüm birikim ve tecrübesini Geleceğin İletişimcileri Yarışmasıyla 2015 yılından bu yana gençlerle de buluşturuyor. Medya alanında çalışmak isteyen gençlerin sektörle anlamlı bağlantılar kurmalarına büyük katkı sağlayan yarışmamıza bu sene, 76 üniversiteden 700'ün üzerinde eser katıldı. Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iletişim fakültesi öğrencileri kıyasıya bir mücadele verdiler. İletişim, çok farkında olamasak da aslında her dönemde hayatımızın en önemli parçası. Matbaa, gazete, telgraf, radyo, televizyon, internet derken, tüm insanlığı kuşatan bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Telefonlarımız, tabletlerimiz, günlük yaşantımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Artık hepimiz, İletişim Bilimci Marshall McLuhan 1960'lı yıllarda ifade ettiği Küresel Köy'ün birer ferdiyiz. Bu köyde, bilgi akışı o kadar hızlı o kadar yaygın ki kimi zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu bile ayırt etmekte zorlanabiliyoruz. Dolayısıyla, iletişimi meslek edinecek siz değerli gençlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ben şimdiden her birinize meslek hayatınızda başarılar diliyor, yolunuz açık olsun diyorum."

"Hayallerinizi gerçekleştirmek için bir an bile beklemeyin"

Bakan Varank, bakanlığın gençlere dokunan işlerine değinerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; merak eden, araştıran, üreten yani hayallerinin peşinden koşan tüm gençleri destekliyoruz. Kız çocuklarımız başta olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda daha aktif olmaları için çalışıyoruz." dedi.

Teknoloji geliştirme odaklı projelere erken yaşlarda katılımı teşvik etmek için Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'i düzenlediklerini anımsatan Varank, TEKNOFEST sayesinde, son 3 senede gerçekten yeni bir ruhu harekete geçirmeyi başardıklarını, lise ve üniversite öğrencilerinin, bu işi sahiplendiğini, 100 binlerce gencin TEKNOFEST yarışmalarıyla fikirlerini somut projelere döküp, takımlar halinde kabiliyetlerini test etmeye başladığını dile getirdi.

Bakanlık olarak geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için DENEYAP atölyeleri açtıklarını anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede 50 bin özel yetenekli öğrencimize, 5 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri veriyoruz. Lisans öğrencilerimizin, TÜBİTAK'ın araştırma projelerinde deneyim kazanmalarını sağlamak için STAR burs programıyla tanıştırdık. Gençler sadece iş aramasın, kendi işlerini de kursun, iyi birer girişimci olsunlar diye hem KOSGEB hem de TÜBİTAK kanalıyla girişimcilik destekleri veriyoruz. KOSGEB, sinema filmi, video ve televizyon programlarına ilişkin projeleri de destekliyoruz. Grafik, görsel efekt, animasyon gibi alanlarda çalışan işletmelere 365 bin liraya kadar kaynak sağlıyoruz. Sevgili gençler, kabul ederseniz bir ağabeyiniz olarak, bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Gayretinize, enerjinize ve vizyonunuza, her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bir an bile beklemeyin bakanlık olarak biz daima yanınızda olacağız."

"2021'de kısa film ödüllerinden birini, Ahmet Uluçay Özel Ödülü olarak verelim"

Varank, bugün kısa film kategorisindeki ödülleri, sahiplerine kendisinin vereceğini belirterek, konu kısa film ve sinema olunca merhum Yönetmen Ahmet Uluçay'ı anmadan ve onu yad etmeden bu konuşmayı bitiremeyeceğini söyledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde, tüm imkansızlıklara rağmen kısa filmler çeken Uluçay'ın, okuduğu kitaplar ve yazılar dışında, sinema konusunda herhangi bir tecrübeye sahip olmadığını, bir sinema setinde bulunmadığını, hatta çektiği filmleri izleyebileceği bir cihazı bile olmadığını ama onda eşine az rastlanır bir tutku bulunduğunu dile getirdi.

Varank, Uluçay'ın uzun metrajlı film çekme hayalinin olduğunu, hatta bu hayalini "Uzun Metrajın Resmi" kısa filmiyle anlattığını anımsatarak, "İşte Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak böyle doğdu. Uluçay, kendi hayatını konu ettiği filminde aslında burada bulunan tüm genç iletişimcilere ayrı ayrı mesajlar veriyor. Ben bu filmi her izlediğimde, başka bir mesajını yakalıyorum. İmkansızı başarmanın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız, mutlaka bu filmi izleyin." dedi.

Bu alanda ilerlemek isteyen iletişimci adaylarının bu filmden çıkaracağı çok dersler olduğuna inandığını belirten Varank, "Hatta Ahmet Uluçay ve kısa filmlerinin, iletişim fakültelerinde ders olarak okutulması gerektiğini düşüyorum. TRT, sinema kuşaklarında bu eserlere yer veriyor. Ben bu vesileyle, koltuk değneklerinden kanatlar yapıp, Türk sinemasının yakın tarihine adını kazıyan Ahmet Uluçay'ı rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.

TRT'ye de bir öneride bulunan Bakan Varank, "2021'de kısa film kategorisindeki ödüllerden birini, Ahmet Uluçay Özel Ödülü olarak verelim. Böylece genç kuşaklardaki farkındalığı daha da artırabiliriz." dedi.

"Salgın sürecine rağmen yarışmamıza 76 üniversiteden 790 başvuru gerçekleşti"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan ise Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nı salgın şartlarına uygun önlemleri alarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yıl 6'ncısını düzenledikleri yarışmanın her yıl daha geniş etki alanına ulaşarak yoluna devam ettiğini ifade eden Alcan, geleceğin medya dünyasını oluşturacak gençlerin kariyer planlarına ve mesleki birikimlerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Alcan, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak gençlerin iletişim dünyasında var olmalarını ve dünya ile rekabette Türkiye'ye katkı sunacak enerjilerini çok önemsediklerini aktararak, 11 farklı kategoride 33 ödülün sahiplerini bulacağı yarışmada, radyo, televizyon, haber ve internetin yanı sıra Ev Hayat Dolu kategorisini eklediklerini söyledi.

Böylelikle genç iletişimcilerin değişen şartlara karşı reflekslerini gözlemleme imkanı bulmuş olduklarını aktaran Alcan, "Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecine rağmen yarışmamıza 76 üniversiteden 790 başvuru gerçekleşti. Bu başvurular Türkiye'nin kendi alanında en iyisi olan saygın isimlerden oluşan geniş katılımlı bir jüri tarafından değerlendirildi. Türkiye'nin bu alandaki geleceğini inşa edecek gençlerimize mesleki hayatlarında başarılar diliyor, ödül alacak olanları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan'ın da katıldığı törende, 5 ana kategori ve 11 alt kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Bu yıl ödüller, her alt kategorinin birincisine 6 bin TL, ikincisine 5 bin TL ve üçüncüsüne 4 bin TL olarak belirlendi.

Mustafa Varank, Kısa Film, Türkiye, Medya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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