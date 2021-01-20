Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı - Son Dakika
BBC

Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı

20.01.2021 13:17
Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden'a devretmeden önce, yolsuzlukla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon dahil 73 kişi hakkında af çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden'a devretmeden önce, yolsuzlukla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon dahil 73 kişi hakkında af çıkardı. Trump, 70 kişinin de cezasını hafifletti.

Lobi faaliyetleriyle bilinen iş adamı Elliot Broidy ve rap sanatçısı Lil Wayne hakkında da af kararı çıkarılırken, bir diğer rap yıldızı Kodak Black ve eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick'in cezaları hafifletildi.

Trump kendisi veya aile fertleri için ise af yetkisini kullanmadı.

ABD Başkanları görev sürelerinin tamamlanmasına az bir süre kala da bazı kişileri affedebiliyor.





Steve Bannon kimdir?

Trump'ın hakkında af çıkardıkları arasında en çok dikkat çeken isim, Steve Bannon.

Bannon, 2016'daki başkanlık kampanyası sırasında Trump'a danışmanlık yapmıştı ve onun stratejisini belirleyen isimdi. Geçen yıl Ağustos ayında, ABD-Meksika sınırında duvar inşasını finanse etmek üzere düzenlenen kampanyada yolsuzluk yapmakla suçlandı.

Savcılık, Bannon ve diğer üç kişinin, 25 milyon dolar toplanan kampanyada yüz binlerce dolar dolandırıcılık yaptığını, Bannon'ın en az 1 milyon dolar aldığı ve bunun bir kısmını kendi şahsi harcamalarında kullandığını iddia etmişti.

Henüz davası başlamayan Bannon ise suçlamaları reddetmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Bannon'ın "muhafazakar hareketin önemli bir lideri olduğu ve siyasi feraseti ile tanındığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, savcılığın Bannon hakkındaki suçlamalarının "onun siyasi bir projeye katılmış olmasıyla ilgili olduğu" ifade edildi.





Joe Biden bugün göreve başlıyor

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımısı seçilen Kamala Harris, bugün yemin ederek göreve başlayacaklar.

İki hafta önce Trump taraftarlarının Kongre'ye saldırmasının ardından yemin töreni öncesi başkent Washington'da geniş güvenlik önlemleri alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kitlelerin törene katılmasına izin verilmeyecek.

Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı
Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı
Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı
Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, İş Adamı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı         
12:39
Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi         
11:58
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var         
09:18
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 13:42:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei