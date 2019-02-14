Trump Çin'e Gümrük Tarifelerini 60 Gün Ötelemeyi Düşünüyor
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklara çözüm bulmaya ilişkin görüşmelerin "iyi ilerlemesine" bağlı olarak, Çin'den ithalata yüksek tarifelerin uygulamaya girmesi için kararlaştırılan tarihi 60 gün ötelemeyi düşünüyor.
ABD
Başkanı Donald Trump
, ülkesi ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklara çözüm bulmaya ilişkin görüşmelerin "iyi ilerlemesine" bağlı olarak, Çin'den ithalata yüksek tarifelerin uygulamaya girmesi için kararlaştırılan tarihi 60 gün ötelemeyi düşünüyor.
Trump Çarşamba
günü yaptığı açıklamada 1 Mart olarak belirlenmiyş olan nihai tarihin uzatılmasına açık olduğunu vurguladı. Bloomberg
News'un "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre Trump, Çin ile ticaret görüşmelerine "daha fazla zaman" tanıyabilmek için nihai yüksek gümrük vergilerini devreye sokmayı 60 gün erteleme konusunu değerlendiriyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Perşembe ve Cuma günleri Pekin
'de Çin Başbakan Yardımcısı
Liu He ile ticaret görüşmeleri yapacaklar. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:32 Kaynak: DHA
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