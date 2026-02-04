Trump\'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında CNN muhabiri Kaitlan Collins'e sert sözlerle yüklendi ve medyaya yönelik gerilimi tırmandırdı. Bu sözler özellikle Collins'in Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin sorusu üzerine geldi.

"SENİ 10 YILDIR TANIYORUM, GÜLÜMSERKEN GÖRMEDİM"

Trump, Collins'in bir soru sormasının ardından "Sen en kötü muhabirsin. CNN senin gibi insanlar yüzünden izlenmiyor" ifadelerini kullandı ve kişisel saldırılarda bulundu. Başkan, Collins'in gülmediğini ima ederek, "Seni 10 yıldır tanıyorum ve hiç gülümserken görmedim… Çünkü doğruyu söylemiyorsun" dedi. Trump ayrıca CNN'i "çok dürüst olmayan bir kurum" olarak nitelendirerek kurumun bundan utanması gerektiğini savundu.

EPSTEİN DOSYASI SONRASI PANİKTE

Bu sözlerin arka planında, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin kamuoyuna açıklanması ve belgelerde Trump'ın da adıyla yüzlerce kez anılması yer alıyor. Collins, toplantıda özellikle Epstein mağdurlarının dosyaların ağır şekilde sansürlenmesinden duyduğu rahatsızlığı Trump'a sormuştu; Trump bu soruyu reddetti ve saldırgan bir tutum takındı.

"BU KONUYU GERİDE BIRAKMALIYIZ"

Collins, söz konusu soruyu sorarken içeriğin ciddiyeti nedeniyle gülmenin uygun olmadığını belirtti; Trump ise bu cevabı görmezden gelerek tepkisini sürdürdü. Başkan, eleştiriye karşılık ülkeden bu konuyu "geride bırakmalarını" istediğini söyledi.

Bu karşılaşma, Trump ile büyük medya kuruluşları arasındaki süregelen gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Trump döneminde ve sonrasında CNN ile Beyaz Saray arasındaki haber gündemi üzerinden sık sık sert diyaloglar yaşanıyor.