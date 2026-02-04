Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin - Son Dakika
Donald Trump

Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin

Trump\'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin
04.02.2026 07:40
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili soru yönelten CNN muhabiri Kaitlan Collins'e basın toplantısında sert tepki göstererek, "Sen en kötü muhabirsin. CNN senin gibi insanlar yüzünden izlenmiyor. Seni 10 yıldır tanıyorum, hiç gülerken gördüğümü sanmıyorum. Neden gülmüyorsun biliyor musun? Çünkü doğruyu söylemiyorsun. Siz çok dürüst olmayan bir kurumsunuz ve bundan utanmalısınız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında CNN muhabiri Kaitlan Collins'e sert sözlerle yüklendi ve medyaya yönelik gerilimi tırmandırdı. Bu sözler özellikle Collins'in Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin sorusu üzerine geldi.

"SENİ 10 YILDIR TANIYORUM, GÜLÜMSERKEN GÖRMEDİM"

Trump, Collins'in bir soru sormasının ardından "Sen en kötü muhabirsin. CNN senin gibi insanlar yüzünden izlenmiyor" ifadelerini kullandı ve kişisel saldırılarda bulundu. Başkan, Collins'in gülmediğini ima ederek, "Seni 10 yıldır tanıyorum ve hiç gülümserken görmedim… Çünkü doğruyu söylemiyorsun" dedi. Trump ayrıca CNN'i "çok dürüst olmayan bir kurum" olarak nitelendirerek kurumun bundan utanması gerektiğini savundu.

EPSTEİN DOSYASI SONRASI PANİKTE

Bu sözlerin arka planında, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin kamuoyuna açıklanması ve belgelerde Trump'ın da adıyla yüzlerce kez anılması yer alıyor. Collins, toplantıda özellikle Epstein mağdurlarının dosyaların ağır şekilde sansürlenmesinden duyduğu rahatsızlığı Trump'a sormuştu; Trump bu soruyu reddetti ve saldırgan bir tutum takındı.

"BU KONUYU GERİDE BIRAKMALIYIZ"

Collins, söz konusu soruyu sorarken içeriğin ciddiyeti nedeniyle gülmenin uygun olmadığını belirtti; Trump ise bu cevabı görmezden gelerek tepkisini sürdürdü. Başkan, eleştiriye karşılık ülkeden bu konuyu "geride bırakmalarını" istediğini söyledi.

Bu karşılaşma, Trump ile büyük medya kuruluşları arasındaki süregelen gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Trump döneminde ve sonrasında CNN ile Beyaz Saray arasındaki haber gündemi üzerinden sık sık sert diyaloglar yaşanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, Donald Trump, Cnn, Son Dakika

  • OKTAY DOLMACI OKTAY DOLMACI:
    bu da işi çözmüş. sen feröcü müsün de diyebilir. çok daha etkili olurdu 96 14 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    aynı bizim deli 20 19
    Szka788304 Szka788304:
    Mehmet deli sen olmayasın kitap olur hizmet te karşı biz marmaray diyoruz siz konser paris heykel 4 5
  • Barış Oğuz Barış Oğuz:
    Aslında hiçbir ülkede adalet yok, sadece var olduğunu düşünmenizi istiyorlar 74 1 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Adalet seviyeleri var Türkiye de afrika ülkeleriyle eşdeğer önce kendimize bakalım 25 10
  • 1234 1234:
    suçlu her zaman karşısindakinın açığını yakalayım diye uğraşir buda öyle 57 0 Yanıtla
  • Beytullah özçakır Beytullah özçakır:
    Lafı başka tarafa çekerek olayın merkezinden zihinleri çekmeye çalışıyor 26 0 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    hiç yabancı gelmedi 10 3
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    bizdede esmer modeli var aynısının 6 2
  • ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    Ne istediniz de vermedik diyebilirdi 11 4 Yanıtla
