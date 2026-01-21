Trump'ın Beyaz Saray'a Dönüşü ve Değerlendirmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkan seçilerek Beyaz Saray'a dönüşünün birinci yılı vesilesiyle bir basın toplantısı düzenledi. Trump, "NATO bize adil davranmalı. NATO için çok büyük harcamalar yaptık ve onların yardımına yetişeceğimizden eminim ama onlar bizim yardımımıza gelir mi merak ediyorum" dedi.

Beyaz Saray'daki basın toplantısında bir yıl boyunca atılan adımlara ilişkin değerlendirmeler sunan Trump, aralarında Amerikan tarihinin en yüksek seviyesindeki enflasyonu normal seviyeye düşürülmesi, sınır güvenliğini artırarak düzensiz göçü sıfıra indirilmesi ve tarifeler ile dış ticarette denge tesis edilmesi dahil birçok önemli adım atıldığını anlattı. ABD'nin tarifeler kanalıyla muazzam bir ulusal güvenlik ve gelir elde ettiğini söyleyen Trump, "Ticaret açığını yüzde 62 azalttık. Gelecek yıl ticaret açığımız olmayacak" dedi. Tarihin en büyük vergi indirimlerini gerçekleştirdiklerini, ABD'de ilaç fiyatlarını yüzde 300 ila 600 oranında indirdiklerini, denizden gelen uyuşturucuyu yüzde 97 oranında azalttıklarını, deniz korsanlığına son verdiklerini anlatan Trump, "Bunların hepsini Amerika'yı yeniden büyük yapmak için gerçekleştirdik" dedi.

"Doğumla vatandaşlık hakkı, kölelerin çocukları için çıkarılmıştı"

Bu yıl ABD'de doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirecek bir kararname de imzalandığını hatırlatan Trump, "Biliyorsunuz, ilişkili dava şu anda mahkemede. Bu konu şu anda biliyorsunuz mahkemede. Bu konu, kölelerin çocukları için çıkarılmıştı" dedi.

Yasa dışı göçmenlerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini sona erdiren kararnameye ilişkin yorumunda Trump, "Ülkeye geliyorlar, çocuk yapıyorlar ve çocuk Amerikan vatandaşı oluyor. Tüm haklardan yararlanıyorlar. Bu yasanın bununla hiçbir ilgisi yok. Bu, kölelerin çocukları içindi. Umarım Yüksek Mahkeme de bu yönde karar verir" dedi.

"Fentanil nedeniyle 300 bin kişi kaybettik"

Fentanili bir kitle imha silahı olarak tanımladıklarını da ifade eden Trump, "Geçen yıl içinde 300 bin kişi kaybettik. 300 bin kişi. Bu, o büyük futbol stadyumlarından birini beş kez doldurmak gibi. İnanılır gibi değil. Bir savaşta bile bu kadar insan kaybedilmez. Bu yüzden fentanili bir kitle imha silahı olarak tanımladık" dedi.

"Venezuela ile harika bir ilişkimiz var"

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakandığı operasyona da değinerek, "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela'daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" dedi.

Maduro'nun adalete teslim edildiğini söyleyen Trump, Venezuela liderini ABD'de milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bir uyuşturucu satıcısı olarak nitelendirdi.

"10 ayda "bitirilemez" denilen 8 savaşı bitirdik"

Kendi yönetiminde ABD'nin on ay içinde sekiz savaşı sona erdirdiğini söyleyen Trump, "Kamboçya ile Tayland yıllardır savaşıyordu. Kosova ile Sırbistan. Kongo ile Ruanda. Pakistan ile Hindistan. Çok ciddi şekilde çatışıyorlardı, sekiz uçak düşürüldü. Bana sorarsanız, nükleer savaşa doğru ilerliyorlardı" dedi.

İsrail ile İran, Mısır ile Etiyopya ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşları da durdurduğunu savunan Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin bana, "Bu savaşı çözdüğüne inanamıyorum. Ben bunu 10 yıldır çözmeye çalışıyorum" demişti" ifadelerini kullandı.

"NATO, bize adil davranmalı"

NATO'nun savunma harcaması hedefini GSYH'nin yüzde 2'sinden yüzde 5'ine çıkarmasını da kendi yönetiminin başarıları arasında gösteren Trump, "NATO Genel Sekreterine de sorabilirsiniz. NATO için herkesten daha fazlasını yaptım. "NATO bize adil davranmalı. NATO için çok büyük harcamalar yaptık ve onların yardımına yetişeceğimizden eminim ama onlar bizim yardımımıza gelir mi merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarifeler kaldırılırsa Çin bizi perişan eder"

ABD'de Yüksek Mahkemenin tarifelerin anayasayla uygunluğu ile ilgili vereceği karara da değinen Trump, "Tüm yabancı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi ile Çin menşeli otomobillere yüzde 100 gümrük vergisi koyduk. Çin üretimi araçlar, sadece tarifeler yüzünden ülkeye gelmiyorlar. Tarifeler olmasa, araç üretimi olmazdı. Tarifeler sayesinde ABD'de şu anda her zamankinden daha fazla araba fabrikası kuruluyor. Tarifeler kaldırılırsa, Çin bizi perişan eder. Şu anda mükemmel bir sistemimiz var ve servet kazanıyoruz. Hiç bu kadar güçlü olmamıştık. Umarım Yüksek Mahkeme, ülkemiz için en doğru olanı yapar" dedi.

"Benim çözüm getirdiğim savaşların her birini BM çözmeliydi"

Basın toplantısının soru-cevap kısmında Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler'in (BM) yerini almasının söz konusu olup olmadığı yönündeki bir soruya Trump, "BM pek yardımcı olmadı. BM'nin potansiyeline hayranlık duyuyorum ama asla potansiyeline ulaşamadı. Benim çözüm getirdiğim savaşların her birini BM çözmeliydi" şeklinde cevap verdi.

"Macron ve Starmer ile çok iyi anlaşıyorum"

İlave tarife açıklamalarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilişkilerinin ne durumda olduğuna ilişkin bir soru alan Trump, "Onlarla çok iyi anlaşıyorum. Bana her zaman iyi davrandılar" dedi.

İngiltere ve Fransa'nın en büyük sorunlarının göç ve enerji olduğunu söyleyen Trump, "İngiltere'nin Kuzey Denizi denilen inanılmaz bir varlığı var. Norveç bunu kullanıp servet kazanıyor. İngiltere daha iyi bir bölüme sahip fakat bir şey yapmıyor. Ülkelerini düzeltebilirler" dedi. Trump, "Grönland'ı almak için ne kadar ileri gitmeye hazırsınız?" şeklinde bir soruya ise, "Bunu göreceksiniz" ifadeleriyle cevap verdi.

"Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor"

Suriye'de son iki haftada yaşanan olaylara ilişkin bir soruya Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya ilişkin, "Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor, kendisi çok güçlü ve çetin birisi. Oradaki hapishanelerde dünyanın en azılı teröristlerinden bazıları tutuluyor ve kendisi burayı kontrol altında tutuyor" dedi.

"Davos'ta Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var"

ABD'nin Grönland'da güç kullanmaya hazır olup olmadığına ilişkin bir soru alan Trump, "Alternatiflerimiz var. Fakat şu anda yaptığımız şey, en iyi, en güçlü, en hızlı, en kolay ve en az karmaşık olan" dedi.

İlave tarifeler nedeniyle Avrupa'nın yaklaşık 1 trilyon dolar yatırım taahhüdünün tehlikeye girme ihtimaline ilişkin bir soruya, "Bu anlaşmaya bizimle çok ciddi şekilde ihtiyaçları var. Anlaşmayı elde etmek için çok mücadele ettiler. Bu yüzden bundan şüpheliyim ama ne olacağını göreceğiz. Bildiğiniz gibi bu akşam Davos'a gitmek için ayrılıyorum ve Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var. Açıkçası işlerin oldukça iyi bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum" dedi.

Terör örgütü SDG'nin yaptıklarını para için yaptığını söyledi

Suriye ordusu ve terör örgütü PKK kontrolündeki SDG arasındaki çatışmalar ve ABD'nin SDG'yi korumasının söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruya Trump, "Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.

"Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmem olacak"

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısı sona yaklaşırken, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmem olacak" dedi.

"Venezuela petrolünü açık piyasada satıyoruz"

Bu açıklamasının ardından bir iki soru daha kabul edeceğini açıklayan Trump, Venezuela'ya ilişkin yeni gelişmelere değinerek, "Venezuela ile çok iyi iş çıkardık. Tek başına bu bile petrol fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacak. İlk dört günde 50 milyon varil petrol aldık. Milyonlarca varil daha var. Açık piyasada satıyoruz. Petrol fiyatlarını ciddi biçimde aşağı çekiyoruz" dedi.

Panama Kanalı sorusunu yanıtsız bıraktı

Geçen yıl Panama Kanalını almak istediği yönündeki açıklaması hatırlatılan Trump, bu konunun halen gündemde olup olmadığına ilişkin soruya, "Bunu size açıkça söylemek istemiyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

Grönland meselesinin herkes için iyi olacak bir şekilde çözüleceğini söyledi

Grönland için NATO'nun dağılması ihtimalini göze alıp almayacağına ilişkin bir soruya Trump, "Bence herkes için çok iyi olacak bir şekilde gerçekleşecek. Bence NATO'nun da mutlu olacağı, bizim de mutlu olacağımız bir çözüm bulacağız. Biz bunu güvenlik için istiyoruz. Ulusal güvenlik ve hatta dünyanın güvenliği için buna ihtiyacımız var" dedi. - WASHINGTON