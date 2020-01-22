Trump: Irak'taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump: Irak'taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız - Son Dakika

Trump: Irak'taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız

6 saat önce

50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüştü.

Trump: Irak'taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız, System.String[]

50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile birlikte ortak açıklamalarda bulunan Trump, "Birlikte çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Askeri alanda, DEAŞ konusunda birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle arkadaşız. Kendi yönetimim adına konuşursam ilişkimiz gayet iyi" dedi. İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'nin saldırısında öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkışına ilişkin açıklama yapan Trump, "Irak'taki askerlerimiz konusunda yakın bir karara varacağız" ifadelerini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve bir çok konuda ortak hedeflerinin olduğnu söyledi.

Trump, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Trump-Salih görüşmesi sonrası açıklamalar

-Trump-Barzani görüşmesi sonrası açıklamalar


Amerika Birleşik Devletleri, Irak Bölgesel Yönetimi, Berhem Salih, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor
ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri durdurun İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:06:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump: Irak'taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]