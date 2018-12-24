Son Dakika Haberleri: Trump İstifa Eden Savunma Bakanı Mattis'in Yerine Patrick Shanahan'ı Atadı
BBC

Trump İstifa Eden Savunma Bakanı Mattis'in Yerine Patrick Shanahan'ı Atadı

1 saat önce

Patrick Shanahan, 1 Ocak'tan itibaren Mattis'in yerini alacak.

Trump İstifa Eden Savunma Bakanı Mattis'in Yerine Patrick Shanahan'ı Atadı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Savunma Bakanı James Mattis yerine, bakan yardımcılığı yapan Partick Shanahan'ı vekaleten atadığını duyurdu.

Görev değişikliğini Twitter hesabından duyuran Trump, "Çok yetenekli Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan'ın duyurusunu yapmak memnuniyet duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekilliği unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing'te (Amerikan havacılık ve uzak şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. Harika olacak!" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1076881816462737408

68 yaşındaki Mattis, Trump'ın Suriye'den askerlerini geri çekme kararı sonrası Cuma günü yaptığı açıklamada emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

Mattis, Şubat ayına kadar görevde kalabileceğini ifade etmişti ancak yeni atamayla 1 Ocak'tan sonra görevini devredecek.

Mattis, Trump'a yazdığı istifa mektubunda "Sizin görüşlerinize daha yakın bir savunma bakanıyla çalışmaya hakkınız var" dedi.

Mattis ile Trump arasında, İran ve Rusya ile ilişkiler dahil bir dizi diplomatik konuda fikir ayrılıkları yaşanıyordu.




Mattis'in yerine atanan 56 yaşındaki Patrick Shanahan, Boeing'in eski yöneticilerinden. Shanahan, Trump'ın atamasıyla Temmuz 2017'de ABD Savunma Bakanlığı'na dahil oldu.

Shanahan'ın, Trump'ın 'Uzak Gücü' olarak bilinen silahlı kuvvetlerin altıncı kolunun oluşturulması planına destek verdiği belirtiliyor.

Washingtonlu olan Shanahan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinde makine mühendisliği ve işletme okudu, 1986'da Boeing'de mühendis olarak işe başladı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:21 

Donald Trump, Dünya
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