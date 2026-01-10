Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile Görüşecek
10.01.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Beyaz Saray'da Petro ile toplantı yapacak ve uyuşturucu kaçakçılığına vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir görüşme yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu görüşmenin Kolombiya ve ABD için çok olumlu sonuçlar doğuracağından emin olduğunu belirten Trump, "Ancak kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girişinin engellenmesi gerekmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Beyaz Saray, Kolombiya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı 3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Fenerbahçe’ye En-Nesyri piyangosu Kasa dolup taşacak Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak
Bunu da gördük Meclis kürsüsünden otel reklamı yapan milletvekili Bunu da gördük! Meclis kürsüsünden otel reklamı yapan milletvekili

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
07:22
Operasyon YPG’yi böldü İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
01:18
Kentte “çatı çığı“ kabusu Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi
Kentte "çatı çığı" kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi
00:53
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
00:29
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:27:30. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.