Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir görüşme yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu görüşmenin Kolombiya ve ABD için çok olumlu sonuçlar doğuracağından emin olduğunu belirten Trump, "Ancak kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girişinin engellenmesi gerekmektedir" dedi.