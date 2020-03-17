Trump 'Korona virüsü Çin'e ABD getirdi' iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Trump 'Korona virüsü Çin'e ABD getirdi' iddialarını yalanladı

28 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsü ABD ordusunun Wuhan'a getirdiği iddialarını yalanlayarak, "Hastalık Çin'den geldi" dedi.

Trump 'Korona virüsü Çin'e ABD getirdi' iddialarını yalanladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsü ABD ordusunun Wuhan'a getirdiği iddialarını yalanlayarak, "Hastalık Çin'den geldi" dedi.


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian geçtiğimiz hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörünün ABD'de gripten öldükleri açıklanan kişilerin aslında korona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olduğu yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak Wuhan'a virüsü ABD ordusunun getirmiş olduğundan şüphelendiklerini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında söz konusu iddiaları reddetti.


Trump düzenlediği basın toplantısında, "Çin, ordumuzun virüsü onlara götürdüğüne dair yanlış bilgi veriyor. Bu yanlış. Nereden geldiğini söylemeliyim. Çin'den geldi. Askerimiz bu virüsü kimseye getirmedi" dedi. Trump, korona virüsten "Çin virüsü" olarak bahsetmeye devam edeceğini belirterek, "Çin, ordumuzun onlara virüsü götürdüğü iddiasını yalanlayana kadar bunu söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.


CDC direktörü Robert Redford'un söz konusu açıklaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liian, "Sıfır hasta durumu ABD'de ne zaman başladı? Kaç kişi şu anda enfekte? Salgını Wuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun" çağrısı yapmıştı. Sözcünün bu açıklamaları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'in Washington büyükelçisini çağırmasına yol açtı. ABD'li yetkililer Pekin'i "tuhaf söylentiler" yaymakla suçladı.


Trump ayrıca Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Çin virüsünden etkilenen havayolları ve diğerleri endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek" mesajını verdi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Wuhan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:51 Kaynak: İHA
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