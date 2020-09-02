Trump, polislere destek için Wisconsin'i ziyaret etti: Büyük baskı altında çalışıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, polisin siyah ABD'li Jacob Blake'i yedi el ateş açarak vurmasıyla başlayan olayların ardından kolluk kuvvetlerini desteklemek için Wisconsin'in Kenosha kentini ziyaret etti.

Kentteki 'tahribatın' sorumlusunun "iç terör" olduğunu savunan Trump, yakılmış bir mobilya mağazası da dahil olmak üzere protestolarda hasar görmüş bölgeleri ziyaret etti.

ABD polisinin arkasında duran Trump, medyayı ise sadece polislerin karıştığı kötü olayları büyütmekle suçladı.

Polislerin muazzam bir baskı altında olduğunu söyleyen Trump sözlerine şöyle devam etti:

"15 yıldır görev yapan polisler var. Sicilleri de tertemiz. Ancak bazen bir karar vermek zorunda kalıyorlar. Karar vermek için de çeyrek saniyeleri oluyor. Yanlış bir kararda ya ölebilirler ya da başları belaya girebilir. İnsanlar bunu anlamalı. Bazen gerçekten boğuluyorlar."

Başkan Trump, polisle çıkan çatışmalarda yaralananlara ise empatiyle bakarak, "Bu korkunç bir şey" yorumunda bulundu. Ancak, sistematik bir ırkçılığın yaşandığına dair olan iddiaları ise reddetti.

Ulusal muhafızları Kenosha'ya gönderdiğini aktaran Trump, 200 federal kolluk kuvvetinin görevlendirildiğini söyledi.

Ayrıca Trump, yönetiminin protestolarda hasar gören Kenosha şirketlerine yardım etmek için yaklaşık 4 milyon dolar ve şehir kanunlarının uygulanması için de 1 milyon dolar sağlayacağını söyledi.

Bazı protestocular ise şehir dışından protestolara katılan insanları protestoların seyrini değiştirmekle ve provaktörlükle suçladı.

Kenosha polisi ise haftasonu protestolarda tutuklanan 175 şüpheliden 105'inin şehir dışından geldiğini söyledi.

Trump neden Blake ailesini ziyaret etmedi?

Trump, Blake ailesi avukatlarının da yanlarında olmasını istedikleri için onlarla görüşmeyeceğini kaydetti.

Amerikan Başkanı, siyah papaz yardımcısının, Blake'in annesini bir toplantıda ağırlamsından dolayı onur duyduğunu sözlerine ekledi.

Yardımcı papaz Sharon Ward ise, "Sorunun çözülmesine yardımcı olmak için masada siyahların bulunmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Blake'in babası ise CNN'e verdiği bir röportajda oğlunun hayatının Başkan Trump ile bir toplantıdan daha önemli olduğunu söyledi: "Oğlumun vurulmasını siyasete alet ettirmeyeceğim. Her şey oğlumla ilgili. Derdim kesinlikle bir fotoğraf karesine girmek değil."

Demokratlar ne diyor?

Wisconsin eyaletinin Demokrat Valisi Tony Evers, travma yaşamış olan kentteki vatandaşların "iyileşmesini engelleyeceği" için Trump'ın ziyareti yeniden düşünmesini istemişti.

Kenosha Belediye Başkanı John Antaramian, hafta sonu yaptığı açıklamada Trump'ın ziyaretinin iyi bir zaman olmadığını söylemişti.

Antaramian, National Public Radio'ya verdiği demeçte, tercihlerinin Trump'ın kente gelmemesinden yana olduğunu söyledi.

Demokrat Kongre üyesi Mark Pocan ise Twitter'da yaptığı paylaşımda Trump'ın kente nefret yaymak için geldiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın güvenlik güçleri ile görüşeceği ve "gösterilerden etkilenen işyerlerini" ziyaret edeceği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı muhabiri Barbara Plett- Usher'ın yorumuna göre ise Trump, Wisconsin ziyaretini kesinlikle siyasi bir fırsat olarak görüyor.

Ne olmuştu?

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde bir polis memuru, üç çocuğunun oturduğu arabaya binmeye çalışırken siyahi ABD vatandaşı Jacob Blake'i 7 kurşunla vurdu.

Bunun ardından hastaneye kaldırılan Blake'in belden aşağısı felç olarak kaldı.

Kısa bir süre önce Minnesota'da bir başka siyah ABD'li George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle şiddetlenen ırkçılık karşıtı eylemleri, Wisconsin'de de devam etti.

Kentte çıkan çatışmalarda ölen ve yaralananlar oldu.