Son Dakika Haberleri: Trump: Senatoda yargılanmak istiyorum
Son Dakika Dünya Trump: Senatoda yargılanmak istiyorum - Son Dakika Dünya

Trump: Senatoda yargılanmak istiyorum

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, telefonla katıldığı bir televizyon programında, "Temsilciler Meclisi'nde azledilme kararı çıkması durumunda senatoda yargılanmak istiyorum" dedi.

Trump: Senatoda yargılanmak istiyorum, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, telefonla katıldığı bir televizyon programında, "Temsilciler Meclisi'nde azledilme kararı çıkması durumunda senatoda yargılanmak istiyorum" dedi.

Fox News'de yayınlanan 'Fox & Friends' programına telefonla katılan ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Temsilciler Meclisi'nde azledilme kararı çıkması durumunda Senato'da yargılanmak istediğini belirten Trump, "Ortada hiçbir şey yokken ABD Başkanını azletmek çok zor. Ancak eğer yargılama olacaksa İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Hunter Biden ( Joe Biden'ın oğlu) da benimle birlikte ifade versin" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 06:29:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: Senatoda yargılanmak istiyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]