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Trump: Senatoda yargılanmak istiyorum
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, telefonla katıldığı bir televizyon programında, "Temsilciler Meclisi'nde azledilme kararı çıkması durumunda senatoda yargılanmak istiyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, telefonla katıldığı bir televizyon programında, "Temsilciler Meclisi'nde azledilme kararı çıkması durumunda senatoda yargılanmak istiyorum" dedi.
Fox News'de yayınlanan 'Fox & Friends' programına telefonla katılan ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Temsilciler Meclisi'nde azledilme kararı çıkması durumunda Senato'da yargılanmak istediğini belirten Trump, "Ortada hiçbir şey yokken ABD Başkanını azletmek çok zor. Ancak eğer yargılama olacaksa İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Hunter Biden ( Joe Biden'ın oğlu) da benimle birlikte ifade versin" ifadelerini kullandı.
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