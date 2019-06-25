Son Dakika Haberleri: Trump'tan İran'a yeni tehdit
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Trump'tan İran'a yeni tehdit

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır.

Trump'tan İran'a yeni tehdit, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır." açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Trump, artan ABD-İran gerilimine ilişkin Twitter hesabından yeni bir değerlendirmede bulundu.
Tahran'ın "kibarlık ve merhametten anlamadığını" savunan Trump, "Malesef anladıkları şey güç ve kuvvet; ABD de açık ara dünyanın en güçlü ordusuna sahip, sadece son 2 yılda 1,5 trilyon dolar yatırım yapıldı." ifadelerini kullandı.
Trump, İran halkının İranlı yöneticilerin "yanlış tercihleri ve teröre yatırım yapmaları" sebebiyle acı çektiğini ileri sürdü.
"Gerçekliği okuyamıyorlar"
İran'ın çok sayıda Amerikalının ölümüne sebep olan bombalı eylemlerden de sorumlu olduğunu ifade eden Trump, "İran'ın bugün yaptığı çok cahil ve aşağılayıcı açıklaması, sadece onların gerçekliği okuyamadıklarını gösteriyor. İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici 'yok edici' anlamına gelebilir. Artık John Kerry ve Obama yok!" değerlendirmesinde bulundu.
Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.
ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ABD'nin İran lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını ifade etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:17 Kaynak: AA
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