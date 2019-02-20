Son Dakika Haberleri: Trump'tan Kuzey Kore Açıklaması

Trump'tan Kuzey Kore Açıklaması

26 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le 27-28 Şubat tarihlerinde Kuzey Kore ile yapılacak zirveye ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Trump'tan Kuzey Kore Açıklaması, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le 27- 28 Şubat tarihlerinde Kuzey Kore ile yapılacak zirveye ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray, Trump ve Jae-in arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le 27-28 Şubat tarihlerinde Kuzey Kore ile Vietnam'ın Hanoi şehrinde yapılacak zirveye ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, zirve hakkında yakın ilişki içerisinde olma konusunda fikir birliğine vardı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da basın mensuplarına Kuzey Kore hakkında açıklamalar yaptı.

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda herhangi bir acelesinin olmadığını belirterek, "Bu konuda süre olarak herhangi bir baskı yok. Sonuç olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmış oluşunu görmek istiyoruz. Bunu son kertede göreceğiz." dedi.

Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı 2. zirveyi Kongrede Birliğin Durumu konuşmasında duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:15 Kaynak: AA

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