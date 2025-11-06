Beyaz Saray'da korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı - Son Dakika
Beyaz Saray'da korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı

06.11.2025 21:21  Güncelleme: 22:39
ABD Başkanı Donald Trump'ın, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yapılan anlaşmaları açıkladığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında korku dolu anlar yaşandı. Toplantı sırasında bir kişi aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bilincini kaybeden kişiye ilk müdahaleyi, salonda bulunan Dr. Mehmet Öz gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı şirketlerle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

KORKU DOLU ANLAR

Oval Ofis'teki toplantı sırasında korku dolu anlarda yaşandı. Trump'ın ardından söz alan Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaparken, salonda bulunan Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay'in aniden fenalaştı.

İLK MÜDAHALEYİ MEHMET ÖZ YAPTI

Kamerala yansıyan o anlarda, bilincini kaybeden Findlay yere doğru düşerken hızlı davranan federal sağlık kuruluşu Medicare ve Medicaid'in (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı. Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını aniden keserek Oval Ofis'teki tüm basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Beyaz Saray, Mehmet Öz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

