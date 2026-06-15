Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı - Son Dakika
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Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı

Trump\'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı
15.06.2026 17:25
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ABD Başkanı Donald Trump’a olan muhalefetiyle bilinen usta aktör Robert de Niro, New York’taki bir etkinlikte bombanın pimini çekti. Trump’ın ekonomi ve halka yönelik açıklamalarını sert bir dille eleştiren 82 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, hızını alamayarak binlerce kişilik kalabalığa hep bir ağızdan küfürlü sloganlar attırdı. DeNiro mevcut yönetimi "insani olmamakla" suçlarken "Ülkemi geri istiyorum." dedi.

Hollywood’un efsane aktörü Robert de Niro, New York’taki bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump’ı ve politikalarını sert sözlerle hedef aldı. Sahneden binlerce kişilik kalabalığı yöneten usta oyuncu, Trump’ın açıklamalarına tepki olarak salona küfürlü sloganlar attırdı. Ülkenin mevcut durumunu "insani olmayan" olarak nitelendiren De Niro, "Ülkemi geri istiyorum" diyerek isyan etti.

Sinema dünyasının usta ismi Robert de Niro, New York'ta düzenlenen "Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment" (Ayağa Kalk, Şarkı Söyle: İfade Özgürlüğü Konseri) adlı etkinlikte siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamalara imza attı. ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert eleştirileriyle bilinen efsane aktör, bu kez dozajı artırarak binlerce kişilik kalabalığı protestosuna ortak etti.

"HOŞUMA GİTMİYORSA KENDİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KULLANIRIM"

Konuşmasına ABD Anayasası'ndaki "ifade özgürlüğü" vurgusuyla başlayan 82 yaşındaki aktör, "Hoşuma gitmeyen konuşmaların bile yapılması taraftarıyım ki etrafta bunlardan çokça var. Bu yüzden hoşuma gitmeyen bir şey duyduğumda, yanıt vermek için kendi ifade özgürlüğümü kullanırım" diyerek Trump’a yönelik salvosunun fitilini ateşledi.

Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı

"KAPA O S...KTİĞİMİN ÇENESİNİ"

Başkan Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde söylediği iddia edilen "Amerikalıların finansal durumunu zerre umursamıyorum" sözlerini hatırlatan De Niro, sahneden "Ben de ona 'Kapa o s...tiğimin çenesini' diyorum" sözleriyle çıkıştı.

Trump'ın bir başka konuşmasında sarf ettiği "Enflasyonu seviyorum" sözlerine de tepki gösteren usta oyuncu, salondaki binlerce kişiye hep bir ağızdan aynı küfürlü sloganı defalarca tekrarlattı. 

De Niro'nun tercih ettiği bu sert ifadenin, kendisinin 1988 yapımı unutulmaz aksiyon-komedi filmi "Midnight Run" (Gece Gece) filmindeki bir sahneye gönderme olduğu belirtildi.

"TRUMP-EPSTEİN SINIFINDAKİ DOSTLARINI ZENGİN EDİYORLAR 

Konuşmasının devamında ABD’nin mevcut yönetim altındaki iç ve dış politikalarını yerden yere vuran De Niro, ülkenin gidişatına şu sözlerle isyan etti:

"Binlerce masumu öldüren, milyonlarca insanın acı çekmesine neden olan aptalca ve insani olmayan savaşlar başlatan bir ülkeyi sevemem. Milyonlarca insanın elinden sağlık hizmetlerini alıp, bu parayı 'Trump-Epstein sınıfındaki' dostlarını zengin etmek için kullanan bir ülkeyi sevemem. Sokaklarda vatandaşları vurmak, komşularımıza işkence etmek ve aileleri birbirinden ayırmak için maskeli milisler gönderen bir ülkeyi sevemem. Ülkemi yeniden sevmek istiyorum. Ülkemi geri istiyorum."

Amerika Birleşik Devletleri, Robert De Niro, Donald Trump, ABD Başkanı, New York, Magazin, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika ABD Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı - Son Dakika

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