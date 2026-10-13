Trump'tan gazeteciye şaşırtan hareket! İran sorusunu böyle karşıladı - Son Dakika
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Trump'tan gazeteciye şaşırtan hareket! İran sorusunu böyle karşıladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde helikoptere binmeden önce gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. İran hakkında soru yöneltmeye çalışan bir muhabire sözlü yanıt vermek yerine el hareketleriyle karşılık veren Trump, gazeteciyi taklit ederek alaycı tavırlar sergiledi. Canlı yayına yansıyan görüntülerde ABD Başkanı'nın beklenmedik hareketleri dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle karşı karşıya geldiği sırada sıra dışı bir harekete imza attı. İran hakkında soru sormaya çalışan bir muhabiri el hareketleriyle taklit eden Trump'ın tavırları canlı yayına yansıdı.

BEYAZ SARAY BAHÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler kapsamında düzenlenecek miting için Alaska'ya hareket etmeden önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin karşısına çıktı. Helikoptere binmeye hazırlanan Trump'a, alanda bulunan basın mensupları çeşitli sorular yöneltmeye çalıştı. Bu sırada bir gazeteci, ABD Başkanı'na İran hakkında soru sormak istedi. Ancak Trump'ın muhabire verdiği tepki, sorunun önüne geçti. Trump, gazetecinin konuşmasını el hareketleriyle taklit ederek karşılık verdi.

Trump'tan gazeteciye şaşırtan hareket! İran sorusunu böyle karşıladı

İRAN SORUSUNA EL HAREKETLERİYLE KARŞILIK VERDİ

Gazetecinin İran konusundaki sorusunu yöneltmeye çalıştığı sırada Trump, ellerini kullanarak çeşitli jestler yaptı. Muhabirin konuşma biçimini taklit eder gibi hareket eden ABD Başkanı, soruya doğrudan yanıt vermek yerine alaycı bir tavır sergiledi. Trump'ın gazeteciye yönelik hareketleri, o sırada yapılan canlı yayın sırasında kameralara yansıdı. 

Trump'tan gazeteciye şaşırtan hareket! İran sorusunu böyle karşıladı
Donald TrumpBeyaz SarayABD BaşkanıDünyaİranSon Dakika

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