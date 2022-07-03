Son dakika haber: TSK'dan orman yangınlarına 'rezerv güç' - Son Dakika
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Son dakika haber: TSK'dan orman yangınlarına 'rezerv güç'

03.07.2022 14:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), büyük orman yangınlarına karşı ihtiyaç halinde 'rezerv güç' görevi yapacak.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), büyük orman yangınlarına karşı ihtiyaç halinde 'rezerv güç' görevi yapacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), müdahale için 2 uçak ve aralarında 'uçan kale' olarak nitelendirilen Chinook'ların da bulunduğu 18 helikopteri, 'rezerv güç' olarak belirledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 'MSB Envanterinde Bulunan Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Rezerv Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü', 1 Haziran'da imzalandı. Protokole göre, büyük orman yangınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarından da faydalanılacak.

PİLOTLARA YANGIN EĞİTİMİ

Buna göre MSB, harekat ihtiyaçları doğrultusunda kuvvet komutanlıkları ile koordineli şekilde büyük orman yangınlarına müdahale için 2 uçak ve aralarında 'uçan kale' olarak nitelendirilen Chinook'ların da bulunduğu 18 helikopteri, 'rezerv güç' olarak belirledi. Bu kapsamda uçak ve helikopterlerde kullanılmak üzere 2,5 ve 7,5 tonluk 'bambi baket' adı verilen kauçuk yangın söndürme kovaları tedarik edildi. Kovaların kullanılmasına yönelik helikopter teknisyenlerine eğitim verildi. Pilotlar da yangınlardaki harekat tarzı ve bambi baket kullanımı eğitimi aldı. Bunların yanı sıra yangınla mücadelede kullanılan yangın kutusuna yönelik ise C-130 E uçaklarının pilotlarına ve uçuş teknisyenlerine eğitim verildi.

'REZERV GÜÇ', KAYSERİ'DE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce oluşturulan 'rezerv güç', AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Büyük Orman Yangını Müdahale Planı'nda yer alan üçüncü ve dördüncü seviye yangınlarda kullanılacak. 'Rezerv güç', Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen talebin Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülmesinin ardından harekete geçecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan verilecek talimatın ardından 'rezerv güç' olarak görevli hava araçları en kısa sürede yangın bölgesine intikal edecek. Yangına müdahale sırasında Orman Genel Müdürlüğü ile kuvvet komutanlıkları arasında özel muhabere kanalları kullanılacak. C-130 Herkül tipi uçakları ve bazı helikopterler, 'rezerv güç' görevi kapsamında Kayseri'de konuşlu olacak.

Bu arada Sikorsky, Cougar ve CH-47 Chinook helikopterleri, Marmaris'teki orman yangının söndürülmesi çalışmalara katılarak 'rezerv güç' kapsamındaki ilk görevine katılmış oldu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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