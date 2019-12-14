TSO, Fenerbahçe maçı öncesi taraftara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSO, Fenerbahçe maçı öncesi taraftara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtacak - Son Dakika

TSO, Fenerbahçe maçı öncesi taraftara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtacak

7 saat önce

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Fenerbahçe karşılaşması öncesi taraftarlara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtarak takıma destek olacak.

TSO, Fenerbahçe maçı öncesi taraftara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtacak, System.String[]

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Fenerbahçe karşılaşması öncesi taraftarlara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtarak takıma destek olacak.

Sivasspor'a yönelik başlattığı destek kampanyası her kesimden ilgi gören TSO yönetimi, Sivasspor'un yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma öncesi 5858 Sivasspor bayrağı yaptırdı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor bayraklarının maç öncesi taraftara dağıtılacağını söyledi.

Yeni 4 Eylül Stadını Fenerbahçe maçı öncesi bayraklarla donatacaklarını belirten Eken, "Sivasspor'a, Kayserispor, Malatyaspor maçlarında otobüs desteği verdik. Sivasspor için bir şeyler daha yapalım dedik. Fenerbahçe maçında bayrak dağıtmaya karar verdik. Bunu yaparken de anlamlı bir sayı olmasını istedik. 5858 adet Sivasspor bayrağı karşılaşma öncesi taraftara dağıtacağız. Desteklerimiz devam edecek." dedi.


Eken ayrıca, Sivasspor'un Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçına da otobüs desteği vereceklerini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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