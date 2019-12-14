TSYD İzmir Şubesi üyeleri 2019'a veda etti - Son Dakika
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TSYD İzmir Şubesi üyeleri 2019'a veda etti

6 saat önce

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi üyeleri, Çeşme Boyalık Beach Otel'deki balo ile 2019 yılına veda etti.

TSYD İzmir Şubesi üyeleri 2019'a veda etti, System.String[]

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi üyeleri, Çeşme Boyalık Beach Otel'deki balo ile 2019 yılına veda etti. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen balo yemeğine katılan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, yaptığı konuşmada derneğin çalışmalarıyla spor gazeteciliğinin çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da göreve geldikleri 2012'den bu yana yaptıkları organizasyonları sürdürdüklerini, sponsor ve İZVAK'ın da katkılarıyla futbol ve voleybol turnuvalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bazı şirketlerle üyeler için anlaşmalar yaptıklarını kaydeden Okumuş, dernek bünyesindeki Urla'daki havuzun yazın 3 ay boyunca özellikle çocuklara yönelik kurslarla hizmet verdiğini hatırlattı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı'nın da katıldığı gecede üyeler ve aileleri gönüllerince eğlendi. TSYD üyeleri, yeni yıl pastasını hep birlikte kesti.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
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