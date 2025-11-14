Ttı İzmir Sektör Toplantısı, Turizmin Öncülerini Buluşturdu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle düzenlenen TTI İzmir 2025-Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi sektör toplantısı, turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

TTI İzmir-Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 3–5 Aralık 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de 19'uncu kez gerçekleştirilecek. Fuar öncesinde, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sektör temsilcileri ve kuruluşlarını bir araya getiren bir toplantı yapıldı. TTI İzmir 2025'e hazırlık niteliği taşıyan buluşmada, fuarın güncel durumu ve bu yılki yenilikler paylaşılırken, sektör temsilcilerinin talep ve değerlendirmeleri de alındı.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir'in binlerce yıllık tarihiyle ülkemiz turizminin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, belediye olarak bu güçlü geçmişi geleceğe taşıyacak stratejik bir vizyonla hareket ettiklerini vurguladı.

Yıldır, şunları söyledi:

"TTI İzmir Fuarı kentimizin turizm markasının büyümesi açısından büyük önem taşıyor"

"Kentimizin tarihi mirasını, kültürel değerlerini ve doğal güzelliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla geleceğe taşımak istiyoruz. İzmir, eşsiz geçmişiyle sadece bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda bu topraklarda üreten, paylaşan ve gelişen bir yaşam kültürünün temsilcisi. İzmir'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirmek için markalaşma, kamu-özel sektör iş birliği ve ortak akıl şart. TTI İzmir Fuarı da kentimizin turizm markasının büyümesi açısından büyük önem taşıyor. Fuara göstereceğiniz katılım, destek ve yapacağınız katkılar, İzmir'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirecek en büyük kaynak olacaktır."

Yıldır, "İzmir'in gücü, birlikte üreten, paylaşan ve geleceğe inanan insanlarında. Bu kent hepimizin. Bu inançla, TTI İzmir'de turizmin geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz" diye konuştu.

Fuardaki yenilikleri anlattı

TTI İzmir'in 19. yılında birçok yenilik olacağını belirten İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuarın bu yıl, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve uluslararası iş birliği temaları etrafında şekilleneceğini ifade etti.

Cumalıoğlu, "TTI İzmir, 19 yıldır turizmin kalbinin attığı bir merkez. Bu yıl, sürdürülebilir turizm vizyonumuzu güçlendiren uluslararası iş birlikleriyle fuarımızı daha da ileriye taşıyoruz. Fuarımız hem sektör profesyonelleri hem de yatırımcılar için yeni fırsatlar sunacak. Bu yıl TTI İzmir'in Sürdürülebilirlik Ortağı, 80 ülkede faaliyet gösteren uluslararası kuruluş Green Destinations oldu. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından akredite edilen Green Destinations, Dubai Expo City'nin sürdürülebilirlik danışmanlığını, Qatar Travel Market'in sürdürülebilirlik sponsorluğunu yürütüyor ve ITB Berlin ile 10 yılı aşkın süredir iş birliği yapıyor. Green Destinations'ın TTI İzmir'de yer alması, fuarın uluslararası etkinlik ağını güçlendirirken kentimizin sürdürülebilir turizm politikalarına da önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

BookingAgora TTI İzmir'in vizyon ortağı

Bu yıl TTI İzmir'in vizyon ortağının, küresel rezervasyon teknolojileri ve turizm pazarlama alanında faaliyet gösteren BookingAgora olduğunu belirten Cumalıoğlu, "Bu iş birliğiyle birlikte TTI İzmir, uluslararası turizm ağlarını İzmir'de buluşturacak. BookingAgora iş birliği kapsamında, 40 uluslararası havayolu markası, 36 otel markası, ülke turizm ofisleri, acente, araç kiralama ve teknoloji firmaları fuarda bir araya gelecek. Bu güçlü ağ, İzmir'in uluslararası görünürlüğünü artıracak" diye konuştu.

Destination Black Sea Konferansı İzmir'de yapılacak

Cumalıoğlu, TTI İzmir'in öne çıkan etkinliklerinden birinin de Destination Black Sea Konferansı olacağını belirterek, "Karadeniz Konfederasyonu tarafından yürütülen proje kapsamında, Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilin temsilcileri, fuarda düzenlenecek konferansta buluşacak" dedi.

Dayanışma ve iş birliği vurgusu

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci de İzmir'in sadece bir destinasyon değil, tarihi, kültürü, doğası, gastronomisi ve insanıyla fark yaratan güçlü bir marka olduğunu vurgulayarak, bu markayı büyütmek ve dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için tüm paydaşlarla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Karadeveci, "Pandemiden ekonomik dalgalanmalara kadar yaşanan süreçler, turizmin ancak dayanışma, yenilik ve iş birliğiyle ayakta kalabileceğini gösterdi. Acentelerden otellere, rehberlerden ulaşım sektörüne kadar tüm paydaşlarla İzmir turizmini 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi geliştirmek için yeni projeler yürütüyoruz. TÜRSAB olarak eğitimden dijital dönüşüme, bölgesel tanıtımdan yeni pazar arayışlarına kadar her alanda güçlü adımlar atıyoruz. İzmir Turizm Fuarı da bu çabaların somut bir yansıması. İnanıyoruz ki TTI İzmir Fuarı, yeni iş birliklerine ve sektöre katma değer sağlayacak gelişmelere kapı aralayacak" diyerek, bu toplantının da İzmir turizmine yeni bir ivme kazandırmasını temenni etti.

İZFAŞ Fuarlar Müdürü Yeşim Yiğit de bu yılki fuar ve sunulan imkanlar ve planlamalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Uluslararası katılım güçleniyor

TTI İzmir, bu yıl da uluslararası turizm profesyonellerini bir araya getirmeye devam edecek. Fuar kapsamında önceden hazırlanan online platform aracılığıyla katılımcılar ve ziyaretçiler, ilgilendikleri hizmet alanlarına göre eşleştirilecek ve bu doğrultuda "işletmeden işletmeye" görüşme programı uygulanacak.

Türk Hava Yolları iş birliğiyle düzenlenen Hosted Buyer Programı sayesinde, uluslararası satın almacılar, fuar katılımcılarıyla birebir iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek. Alım heyetlerine; Almanya, İngiltere, Hollanda, İspanya, Portekiz, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Çin, Hindistan, Mısır, Tunus, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri; ayrıca Uzak Doğu ve Güney Amerika'dan temsilciler katılım gösterecek. Bu çeşitlilik, farklı ülkeler arasında yeni iş birliklerinin gelişmesine de olanak sağlayacak.

Fuar kapsamında TTI Stage alanında düzenlenecek oturumlarda ise sürdürülebilir turizm, çevresel sorumluluk, dijital dönüşüm, destinasyon yönetimi ve deneyim odaklı turizm gibi konular ele alınacak.