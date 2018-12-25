Son Dakika Haberleri: Tübitak'a Bağlı Birimlere 105 Personel Alınacak

Tübitak'a Bağlı Birimlere 105 Personel Alınacak

9 dakika önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı çeşitli birimlere 105 personel alınacak.

Tübitak'a Bağlı Birimlere 105 Personel Alınacak, System.String[]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı çeşitli birimlere 105 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, BİLGEM'e bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU SM), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı-teknisyen), uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında 92 personel alımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu pozisyonlara başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfalarında yer alacak ve başvuru işlemleri "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Proje personeli, uzman yardımcısı ve uzman kadroları için son başvuru tarihi 15 Ocak 2019 olacak.

Ayrıca BİLGEM'e bağlı farklı birimlerde görev
yapmak üzere teknisyen, şoför, memur ve hemşire kadrolarında istihdam edilmek üzere 13 personel alımı gerçekleştirilecek.

Bu kadrolara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler ise Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasından yayımlanacak ve başvurular "https://esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Teknisyen, şoför, memur ve hemşire kadroları için son başvuru tarihi 29 Aralık 2018 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:01 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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