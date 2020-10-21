TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması - Son Dakika

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması

21.10.2020 19:15
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması, System.String[]

SANKO Okulları öğrencilerinin projeleri, online düzenlenen "14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" Bölgesel Proje Değerlendirmelerinde bölge birincisi ve ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları öğrencilerinin projeleri, online düzenlenen "14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" Bölgesel Proje Değerlendirmelerinde bölge birincisi ve ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Osman Sayın ve Selin Nur Çapkur, öğretmenleri Cevahir Duman rehberliğinde "Tarih" dalında hazırladıkları "Tarihi Kodlayarak Sizlere Sesleniyoruz" adlı projede, Türk büyüklerinin kendi dönemlerinde yaşadıkları önemli olaylar animasyonlarla anlatılarak canlandırıldı. Bu yöntemle yeni bir eğitim teknolojisi üretilerek tarihteki önemli olayların yarınlara aktarılmasının hedeflendiği proje Tarih alanında bölge birincisi olarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandı. SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Göksu Eralp ve Onur Ongun, "Kimya" dalında, öğretmenleri Aslı Karagüzel ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları "Boyalı Atık Suların Renginin Giderilmesine Funaria Hygrometrica'nın Etkisi" isimli proje de yarışmada değerlendirildi. Kıyafetler boyanırken geride kalan boyalı suların çevreye verdiği zararın yanında birçok canlıda toksin etkisi yapmasını dikkate alan öğrenciler, bu etkiyi ortadan kaldırmak için birçok yöntem bulunsa da en karmaşık ve ucuz olan biyolojik arıtma üzerinde durdu. Eralp ve Ongun, biyolojik bir materyal olan ve çok kolay bulunabilen Funaria Hygrometrica adlı yosun ile farklı biyoteknolojik yöntemler kullanarak boyalı suları arıtmayı başararak bölge ikincisi olmayı başardı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ortaokul öğrencilerinin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları projelerle okullarının yanı sıra Gaziantep'i TÜBİTAK Online Bölgesel Proje Değerlendirmelerinde temsil etmelerinin ve iki projelerinin ödül ile dönmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi

Asyalı, finalde öğrencilerine başarılar dileyerek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı. - GAZİANTEP

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması

Osman Sayın, araştırma, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Borsa 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi Tartıştığı eşini silahla yaralayan koca, küçük kızıyla kendini eve kapattı Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik         
19:19
İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti         
18:58
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı         
18:16
Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı         
18:05
Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak         
16:18
Paşinyan Paşinyan "Herkes silahına sarılmalı" derken Azerbaycan ordusu, Karabağ cephesinde çok sayıda tank ele geçirdi         
15:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
15:08
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor         
13:49
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 19:27:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei